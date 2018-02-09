Avrupa'nın en uzun 83 metrelik okyanus tünelini Sea Life'da ziyaret edebilirsiniz.
Burada Türkiye'nin en kalabalık köpek bağlığı ailesini ve 15 binden fazla deniz canlısını görme heyecanı yakalayabilirsiniz.
Karada yaşayan canlılar gibi denizde de yaşayan birçok canlı bulunuyor.Hatta insanlara benzeyen yanları da oldukça fazla.
Leyla ile Mecnun,Ferhat ile Şirin ve Derin ile Crin yani anlayacağınız aşk engel sınır tanımıyor.
Nemolar artık kaybolmuyor.Çünkü artık yaşamlarını burda sürdürüyorlar.
83 metrelik deniz dünyasında canlıların uyumuna önem veriliyor.
ulusal.com.tr
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