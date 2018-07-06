Avrupa Parlamentosu vize konusunda Kıbrıs kartını gösterdi.
Avrupa ile yürütülen vize krizine ilişkin yeni bir açıklama geldi. Avrupa Parlamentosu, Türkiye'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni tanıması halinde vizelerin kaldırılacağını söyledi.
Öte yandan yeşil ve gri pasaportları da ilgilendiren bir karara da imza atıldı.
Ufuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sencer İmer, hedefe dikkat çekti.
İmer, son zamanlarda Doğu Akdeniz'de yapılan tatbikatlara değindi.
Avrupa'nın göçmen sorununa da değinen İmer, Avrupa'yla yapılan mülteci anlaşmasını hatırlattı, Avrupa bize muhtaçtır dedi.
HABER: DOĞUKAN ÇOBAN - KAMERA: HALİT YAĞCI
ulusal.com.tr
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.