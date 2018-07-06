Türkiye'yle Avrupa arasında yürütülen vize krizine bir yenisi eklendi. Avrupa Parlamentosu Türk vatandaşlarının AB vizesinden muaf tutulmasını Türkiye'nin Güney Kıbrıs'ı tanıması koşuluna bağladı. Avrupa'nın bu yaklaşımını siyasi bir hamle olarak yorumlayan uzmanlara göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki Türkler azınlık yapılmak isteniyor.





Avrupa ile yürütülen vize krizine ilişkin yeni bir açıklama geldi. Avrupa Parlamentosu, Türkiye'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni tanıması halinde vizelerin kaldırılacağını söyledi.



Öte yandan yeşil ve gri pasaportları da ilgilendiren bir karara da imza atıldı.



Ufuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sencer İmer, hedefe dikkat çekti.



İmer, son zamanlarda Doğu Akdeniz'de yapılan tatbikatlara değindi.



Avrupa'nın göçmen sorununa da değinen İmer, Avrupa'yla yapılan mülteci anlaşmasını hatırlattı, Avrupa bize muhtaçtır dedi.





HABER: DOĞUKAN ÇOBAN - KAMERA: HALİT YAĞCI

ulusal.com.tr Avrupa Parlamentosu vize konusunda Kıbrıs kartını gösterdi.Avrupa ile yürütülen vize krizine ilişkin yeni bir açıklama geldi. Avrupa Parlamentosu, Türkiye'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni tanıması halinde vizelerin kaldırılacağını söyledi.Öte yandan yeşil ve gri pasaportları da ilgilendiren bir karara da imza atıldı.Ufuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sencer İmer, hedefe dikkat çekti.İmer, son zamanlarda Doğu Akdeniz'de yapılan tatbikatlara değindi.Avrupa'nın göçmen sorununa da değinen İmer, Avrupa'yla yapılan mülteci anlaşmasını hatırlattı, Avrupa bize muhtaçtır dedi.