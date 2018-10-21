Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın katledilmesinin doğrulanmasının ardından Avrupa'dan peş peşe açıklamalar geldi. Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin kapsamlı güvenilir ve şeffaf soruşturma yapılması talep ediliyor.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesinin Suudi Arabistan tarafından itiraf edilmesinden sonra cevaplanmayan sorular ortada duruyor.



Avrupa Birliği, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin kapsamlı, güvenilir ve şeffaf soruşturma yapılmasını istedi.



AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini "Kaşıkçı'nın ölümüyle iligili detaylar ve 1963 Viyana Konsolosuluk Sözleşmesi'nin ihlali çok endişe verici" vurgusu yaptı.



Olayın hâlâ tam olarak aydınlatılmadığını belirten Almanya Başbakanı Angela Merkel ise Suudi Arabistan'dan bu konuda şeffaflık talep ettiklerini söyledi.



İspanya Dışişleri Bakanlığı suçluların mutlaka hâkim karşısına çıkarılması gerektiğini vurguladı. Fransa Dışişleri Bakanlığı da 'Ayrıntılı ve özenli bir soruşturma' çağrısında bulundu.



Danimarka Başbakanı Lars Rasmussen, Suudi Arabistan’ın Kaşıkçı'nın öldürülmesi ile ilgili gerçeklerin tamamını anlatmadığını belirtti. Rasmussen “Suudi Arabistan’ın yaptığı açıklama neler yaşandığını anlatsa da olayla ilgili soruşturmanın derinleştirilmesine ihtiyaç var” dedi.



Hollanda Başbakanı Mark Rutte da, Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesi ile ilgili gerçeklerin ortaya çıkması lazım dedi.



ulusal.com.tr