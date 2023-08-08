Avrupa'dan Anadolu'ya yüzerek geçilecek artık! İBB'nin olağanüstü toplantısından ulaşıma rekor zam çıktı

İBB'nin olağanüstü toplantısından vatandaşın sırtına kambur gibi zam çıktı. Oylama da çeşitli tartışmalar çıkmasına rağmen, toplantıdan ulaşıma engel niteliğinde zam yapıldı.

İBB'DEN ULAŞIMA DEV ZAM!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağanüstü toplantısında toplu ulaşıma yüzde 51.52 oranında zam yapılması oy çokluğuyla kabul edildi.