Avrupa’dan geri dönen ürünler: İşte pizza kutusundan limonlara uzanan yasaklar listesi

KURU İNCİR ZİRVEDE

Geri dönen ürünler arasında en dikkat çekeni 151 kez bildirim alan kuru incir oldu. Kuru incir, en yakın takipçisi taze biberin 5,5 katı kadar bildirim aldı. Limon, asma yaprağı ve biber gibi ürünler de sık sık sınırdan dönenler arasında yer aldı.