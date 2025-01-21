Avrupa’dan geri dönen ürünler: İşte pizza kutusundan limonlara uzanan yasaklar listesi
2024 yılında Türkiye’den AB ülkelerine ihraç edilen 487 gıda ürünü, yasaklı maddeler içerdiği gerekçesiyle geri gönderildi. İlk sırada 151 bildirimle kuru incir yer alırken, meyve-sebze ve gıda ambalajları da listede dikkat çekiyor.
Türkiye’den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ihraç edilen gıda ürünlerindeki yasaklı madde krizi büyüyor. 2024 yılı boyunca 487 ürün, yüksek miktarda pestisit, aflatoksin ve diğer yasaklı maddeler içerdiği gerekçesiyle AB ülkelerinden geri döndü.
Geri gönderilen ürünlerin 319’u sınırdan reddedilirken, 168’i uyarı aldı.
EN ÇOK BİLDİRİM MEYVE VE SEBZEDE
Kısa Dalga'dan Burak Altınok'un haberine göre Avrupa’nın Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) verileri incelendiğinde, en fazla bildirim alan kategori 325 ihbarla “meyve ve sebze” oldu.
Bu kategoriyi, 56 bildirimle “kuruyemiş, fındık ürünleri ve tohumlar” ile 37 bildirimle “otlar ve baharatlar” izledi.
KURU İNCİR ZİRVEDE
Geri dönen ürünler arasında en dikkat çekeni 151 kez bildirim alan kuru incir oldu. Kuru incir, en yakın takipçisi taze biberin 5,5 katı kadar bildirim aldı. Limon, asma yaprağı ve biber gibi ürünler de sık sık sınırdan dönenler arasında yer aldı.
Geri dönen ürünler sadece gıdalarla sınırlı kalmadı; pizza kutusu gibi gıda temas malzemeleri de iade edildi. Fransa, 9 Ocak 2024’te pizza kutularında “kurşun” tespit ederek “ciddi” uyarı verdi.
SUYA BİLE BİLDİRİM VAR
Almanya, 19 Ocak 2024’te, sınırdan geçen bir su ürününde “bor” tespit ederek “potansiyel olarak ciddi” bir uyarıda bulundu.
EN ÇOK BİLDİRİM BULGARİSTAN’DAN
487 bildirim 26 farklı ülke tarafından yapılırken, Bulgaristan 115 bildirimle liste başı oldu. Almanya, Fransa ve İtalya da en çok şikayette bulunan ülkeler arasında yer aldı. Öte yandan, Slovakya ve Lüksemburg yalnızca birer bildirimde bulundu.
Listede dikkat çeken diğer ürünler arasında margarin, ayçiçek yağı, jöle ve leblebi gibi gıdalar yer alıyor. Gıda güvenliği standartlarına uyum sağlanmadıkça bu tür iade olaylarının artabileceği uyarısında bulunuluyor.