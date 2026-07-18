Avrupalı genç siyasetçiden Ankara'da çarpıcı çıkış: "Avrupa Birliği, ABD'nin emirlerine uyuyor"

Ankara’da düzenlenen uluslararası konferansta konuşan genç siyasetçi Javier Hurtado Mira, Batı'daki siyasi elitlerin içine düştüğü krizi, NATO'nun kışkırtıcı rolünü ve Avrupa Birliği'nin (AB) ABD tahakkümü altındaki durumunu stratejik bir perspektifle analiz etti. Konuşmasında Avrasya vizyonunun ve Türkiye'nin jeopolitik konumunun altını çizen Mira, Batılı ülkelerin kendi egemenliklerini yeniden kazanmaları gerektiğine dikkat çekti.

''BRÜKSEL BÜROKRASİSİ WASHİNGTON'A TESLİM OLDU''

Batı'da ciddi bir vizyon ve "siyasi sınıf eksikliği" yaşandığını belirten Mira, geçmişteki siyasi uzlaşı kültürünün yerini Brüksel merkezli yanlış yönlendirilen bir bürokrasiye bıraktığını ifade etti. Avrupa Birliği'nin karar alma süreçlerinde vatandaşların gerçek katılımından koptuğunu vurgulayan Mira, "Brüksel politikacılarının kendi siyasi gündemleri olmadığı için Avrupa Birliği'nin egemenliğinde Amerika'nın emirlerine uyuyorlar." dedi. ABD'nin Avrupalı müttefiklerinin egemenliğine saygı duymadığını somut verilerle dile getiren konuşmacı, Washington'ın dayatmalarına karşı Avrupa'nın egemen bir duruş sergilemesi gerektiğini kaydetti.

''NATO SAVUNMA DEĞİL, PROVOKASYON ÖRGÜTÜNE DÖNÜŞTÜ''

Transatlantik ittifakını ve NATO'nun günümüzdeki misyonunu sert bir dille eleştiren Mira, NATO'nun bir savunma ittifakından ziyade "provokatif bir organizasyon" olarak hareket ettiğini belirtti. İspanya'nın 1986'daki NATO referandumunu hatırlatarak, bugün benzer bir oylama yapılsa Avrupa halklarının bu çatışmacı örgütlenmeye nasıl bir yanıt vereceğinin meçhul olduğunu söyledi.

Mira, siyasi ve elit kesimlerin kendi aile fertlerini savaşa göndermeden, sadece genç nesilleri ateşe attığını vurgulayarak şu analizi yaptı: "Savaşı ilan edenlerin hiçbir aile yakını savaşa katılmıyor; Brüksel'de, Ankara'da, Moskova'da, Kiev'de... Sadece savaşta ölenlere oluyor. Bu artan gerilimin savaşlara doğru gitmesi yeniden düşünülmeli."

Silahlanma bütçelerine de değinen Mira, İspanya hükümetinin NATO'nun Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) payını yüzde 2'den yüzde 5'e çıkarma dayatmasına gösterdiği direnişi "akıllıca bir adım" olarak nitelendirdi. Mira, bu bütçenin silah tüccarları yerine altyapı, sosyal politikalar ve eğitime aktarılmasının daha doğru bir tercih olduğunun altını çizdi.

TÜRKİYE'NİN AVRASYA'DAKİ ANAHTAR ROLÜ VE ''YURTTA BARIŞ, DÜNYADA BARIŞ''

Uluslararası ilişkilerin geleceğinde Türkiye'nin kilit bir rol oynayacağına işaret eden Mira, Avrupa'nın da bu gerçeğin farkında olduğunu belirtti. Türkiye'nin hem köklü bir diplomatik kariyere hem de Akdeniz kültürünün sentezine sahip olduğunu ifade eden konuşmacı, "Sadece İstanbul'un, Bizans'ın varisi değilsiniz. Bütün bu tarih aynı şehirde buluşuyor." diyerek Türkiye'nin tarihsel ağırlığına dikkat çekti.

Atatürk'ün dış politika vizyonuna atıfta bulunan Mira, "Sizin ülkenizdeki slogan nedir? 'Yurtta barış, dünyada barış.' Gelecek için bu mesajı dünyaya ve Avrupa'ya yayabilecek çok önemli bir yer ifade ediyorsunuz." ifadelerini kullandı.

''GÜÇLÜ VE İSTİKRARLI BİR RUSYA'YA İHTİYACIMIZ VAR''

Bölgesel barış ve İpek Yolu'nun tarihi misyonuna da değinen Mira, Avrupa'nın kendi refahı ve sınır güvenliği (yasa dışı göç krizlerinin önlenmesi) için Kafkaslar'da, Orta Doğu'da ve Rusya'da kaosa değil, istikrara ihtiyacı olduğunu vurguladı. "Kendi rahatımız için güçlü ve istikrarlı bir Rusya'ya ihtiyacımız var." diyen Mira, karşılıklı ticaret ve işbirliğinin medeniyetleri inşa eden yegane unsur olduğunu hatırlattı. Batı'nın "biz demokrasi getireceğiz" söylemlerini ve kibrini eleştiren Mira, sözlerini tarihi bir ironiyle tamamladı: "Kuzey Avrupalılar, biz halihazırda çatal bıçak kullanırken yemeklerini elleriyle yiyordu."