19. Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali kapsamında Rusya’nın Soçi kentinde bulunan Vatan Partisi Öncü Gençlik heyeti dünyanın dört bir yanından gelen gençlik örgütleriyle temaslarını sürdürüyor.

19. Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali kapsamında Rusya’nın Soçi kentinde bulunan Vatan Partisi Öncü Gençlik heyeti dünyanın dört bir yanından gelen gençlik örgütleriyle temaslarını sürdürüyor. Vatan Partisi Öncü Gençlik Genel Başkanı Aykut Diş liderliğindeki heyet dün; Almanya'dan Antiemperyalist Aksiyon, Rusya'dan Avrasya Gençlik Hareketi (AGH), İsviçre'den Güney İsviçre Komünist Partisi (GİKP), Hindistan Komünist Partisi Marksist (HKPM) Gençliği ve Bangladeş İşçi Partisi'nin gençlik örgütü Bangladeş Gençlik Birliği (BGB) ile görüştü.



"ABD'DEN PARA ALAN DEVRİMCİ OLMAZ"

Alman sosyalist gençlerinden oluşan Antiemperyalist Aksiyon Hareketi'nin Genel Koordinatörü Tobias Nasse ve GİKP Genel Sekreteri ve milletvekili Massimilliano Arif Ay görüşmede önemli açıklamalarda bulundu.



Avrupa'da Amerika Birleşik Devletleri (ABD) hegemonyasına karşı bir uyanış olduğunu ifade eden Nasse "Neoliberal politikalar Avrupa solunda çok etkili. Ortadoğu'yu ve dünyayı kana bulayan terör örgütleri sevimli hareketler olarak gösteriliyor. Fakat biz bunun böyle olmadığını biliyoruz. Örneğin, PKK ve PYD'nin ABD'nin paralı askerleri olduğunu biliyoruz." dedi.



HİNDİSTAN ve BANGLADEŞ GENÇLİĞİ İLE DE BULUŞTULAR

GİKP Genel Sekreteri ve Güney İsviçre Parlamentosu üyesi Massimilliano Arif Ay ise ekonomik krizin İsviçre'deki yansımalarını aktararak "ABD'den silah ve para alanlardan devrimci olmaz, terörist olur." diye belirtti.



Öncü Gençlik heyeti HKPM Gençliği Genel Sekreteri Awoy Mukopadhyay, AGH Başkanı Andrew Kowalenko, Avrasya Hareketi'nin lideri Aleksandr Dugin'in sekreteri Daria Dugin ve BGB Genel Sekreteri Saiful Islam Topan ile de görüştü.



