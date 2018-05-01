YSK’nın yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının 24 Haziran seçimlerinde oy kullanabilecekleri, ancak cumhurbaşkanı adaylığı için dilekçe veremeyecekleri kararına Avrupa’da faaliyet gösteren derneklerden tepkiler gösterildi.

Avrupa Atatürkçü Düşünce Dernekleri Birliği (AADD) Onursal Başkanı Dursun Arı, Aydınlık’a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bu seçim kararını alma biçimi de, uygulamaya koyarken alınan kararlar da zaten anti-demokratiktir.Yurt dışındaki seçmenlere yapılan ayrımcılık ise daha katmerli bir demokrasi ihlalidir.Bunu kabul etmek mümkün değildir. Derhal hukuksal bir süreç başlatarak seçimleri iptal ettirmeye kadar götürülüp götürülemeyeceğini araştırmamız ve adım atmamız gerekmektedir. Avrupa Türkleri’ne altmış yıl sonra verilmiş siyasal yaşama katılma hakkından vazgeçemeyiz. Hükümetin yurt dışındaki vatandaşlara bakış açısını da gösteren bu kararı şiddetle protesto ediyorum.”



Güney Almanya’nın Stuttgart ve Ludwigsburg kentlerinde faaliyet gösteren ADD Ludwigsburg Yönetim Kurulu Başkanı Sebahat Dalkılıç da YSK’nın skandal kararını kınadıklarını ancak Türkiye’nin geleceğiyle ilgili umutlu olduklarını söyledi: “Emperyalistler ve yerli işbirlikçileri içerden ve dışardan örgütlü bir şekilde bize saldırıyor, teslim olmamak için bütün güçümüzü bir araya getirmek zorundayız. Matematikte sıfırın bir değeri yoktur ama yanına artı kattığınızda onunla çalışmaya başlarsınız. Atatürk, Vatan savunmasında millete dayanarak yola çıkmıştır. Ve sonunda da güçleri birleştirerek bir vatan cephesi oluşturmuştur. Yurtdışında yaşayan yurttaşlar olarak, YSK’nın verdiği kararı kınıyoruz. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızı yok sayamazlar. Cumhurbaşkanı adayını belirlemek bizim de hakkımız. Türkiye, bu zor günlerden kurtulacaktır. Buna inanıyorum ve biliyorum.”



Avusturya Muhabbet Derneği Başkanı Mehdi Vural da YSK kararını yaptığı açıklamayla kınadı: “Yurtdışında yaşayan yurttaşların Cumhurbaşkanını adayını belirleme hakkı gasp edilemez. Yasaların çiğnenmesi kabul edilemez. Yasaları çiğneyenler, yasa dışı duruma düşerler ve halkın gözünde meşruiyetlerini yitirirler. Neymiş, “dilekçe toplayacakları imkan yokmuş.” Bir dilekçeyi bile toplamayı beceremeyenler, yüzbinlerce yurttaşın oy vermesini nasıl sağlayacak. Uyarıyoruz! Millet seçme hakkını elinden almak isteyenlere en güzel yanıtı 24 Haziran’da verecektir.”



Türkiye Gençlik Birliği Avusturya Başkanı Kaan Kaçar da Aydınlık’a yaptığı açıklamada, YSK Kararı ile Doğu Perinçek’in adaylığının engellenmek istenildiğini vurguladı: “YSK’nın yurtdışında yaşayan seçmenlerin Cumhurbaşkanını belirleme hakkına tecavüz etmesine şaşırmadık. “6 günde 100 bin imzayı toplayın” diyeceksin. Ve daha pek çok zorluk çıkaracaksın. Yetmemiş gibi, bir de yurtdışında yaşayan 3 milyon seçmenin hakkını elinden alacaksın. Oldu olacak, “Doğu Perinçek’in Cumhurbaşkanı adayı olması yasaktır” deseydiniz. Biz Türk gençliğiyiz Engelleri aşmak, yasakları çiğnemek bizim işimiz.

Görelim bakalım el mi yaman yoksa bey mi yaman.”