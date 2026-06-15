Avrupa'nın en büyük ahşap yapısı! Büyükada'nın simgesi için dev restorasyon hamlesi...

İstanbul Rum Patrikhanesi’nde düzenlenen resmi törenle, tarihi Büyükada Rum Yetimhanesi’nin kapsamlı restorasyon projesine yönelik imzalar atıldı. Proje; yapının mülkiyetini elinde bulunduran İstanbul Rum Patrikhanesi, Türkiye’nin önde gelen yatırım şirketlerinden Bilgili Holding ve sürdürülebilir turizm ile gayrimenkul geliştirme alanında öncü olan Yunanistan merkezli ĒNSOFI Holding ortaklığıyla hayata geçiriliyor. Mimari bir hazineyi restore etmenin ötesine geçen bu ortaklık, kültürel mirasın halklar ve uluslar arasında nasıl bir köprü olabileceğini, karşılıklı anlayışı ve ortak saygıyı nasıl güçlendireceğini gösteren uluslararası bir model sunuyor.

Tarihi miras için uluslararası dayanışma ve iş birliğini başlatan anlaşmanın imza töreni, geniş bir katılım eşliğinde gerçekleştirildi. Törende; Patrik Hazretleri Bartholomeos, Avustralya Başepiskoposu Makarios Griniezakis, Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bilgili ve holdingin yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

Ayrıca ĒNSOFI S.A.'yı temsilen Yönetici Mimar ve UNESCO İyi Niyet Elçisi Costantza Sbokou-Constantakopoulou ile Büyükada Yetimhane Binası Restorasyon Kurulu Koordinatörü Laki Vingas da imza törenine katılarak projeye destek veren isimler arasında yer aldı.

TEHLİKE ALTINDAKİ KÜLTÜREL MİRASLAR LİSTESİNDEYDİ

Uluslararası ölçekte yüksek bir kültürel miras değerine sahip olan Büyükada Rum Yetimhanesi; konumu, büyüklüğü ve mimari estetiğiyle dünya genelinde dikkat çekiyor. Toplam 5 katlı ve 206 odadan oluşan bu devasa yapı, zaman içinde maruz kaldığı ciddi yıpranma nedeniyle 2018 yılında kültürel miras kuruluşu Europa Nostra tarafından "Avrupa'nın Tehlike Altındaki 12 Kültürel Mirası" listesine dahil edilmişti.

Başlatılan yeni restorasyon hamlesi, yalnızca İstanbul'un yerel tarihi için değil, dünya kültür mirasının da önemli bir parçasını güvence altına almayı hedefliyor.

İSTANBUL RUM PATRİKHANESİ

Tarihi ve kültürel mirası koruma misyonuyla hareket eden İstanbul Rum Patrikhanesi, dünya çapında milyonlarca Ortodoks Hristiyan'ın ruhani merkezi olma özelliğini taşıyor. Patrik Bartholomeos’un liderliğinde; çevre bilinci, dinler arası diyalog ve kültürel mirasın yaşatılması konularında küresel çapta öncü bir rol üstlenen Patrikhane için bu yapı büyük bir sembolik anlam taşıyor. 1903 yılında Patrikhane’ye bağışlanan Prinkipo Palas, kurumun tarihi hafızayı koruma ve insanlığın ortak mirasını gelecek nesillere aktarma vizyonunun en önemli nişanelerinden biri olarak kabul ediliyor.