Profesyonel dağcı Burak Saral, 7 kıtanın en yüksek 7 zirvesine ulaşma hedefi için tırmanmaya devam ediyor. Saral, Avrupa'nın en yüksek noktası olan Elbrus Dağı'nın zirvesine çıktı.





Profesyonel dağcı Burak Saral, 7 kıtanın en yüksek 7 zirvesine ulaşma hedefiyle düştü yola. Rotasındaki 5 bin 642 metre yüksekliğindeki Elbrus Dağı'nın zirvesine çıktı.



Elbrus Dağı, Rusya sınırları içinde yer alan ve Avrupa'nın en yüksek dağı olma özelliğini taşıyor.



Dağa tırmanan 14 kişilik ekip eksi 40 dereceyle mücadele etti.



Saral, dağcılığı kişinin özünü bulma yolculuğu olarak tanımlıyor.





ulusal.com.tr Türk dağcı Avrupa'nın zirvesine tırmandı, çıktığı zirvede Türk bayrağını dalgalandırdı.Profesyonel dağcı Burak Saral, 7 kıtanın en yüksek 7 zirvesine ulaşma hedefiyle düştü yola. Rotasındaki 5 bin 642 metre yüksekliğindeki Elbrus Dağı'nın zirvesine çıktı.Elbrus Dağı, Rusya sınırları içinde yer alan ve Avrupa'nın en yüksek dağı olma özelliğini taşıyor.Dağa tırmanan 14 kişilik ekip eksi 40 dereceyle mücadele etti.Saral, dağcılığı kişinin özünü bulma yolculuğu olarak tanımlıyor.