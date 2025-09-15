Avukat Celal Çelik Ulusal Kanal’a konuştu: “Kılıçdaroğlu’nun kurultay davasıyla ilgisi yok“

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı ve 21. Olağanüstü Kurultayı’na ilişkin açılan iptal davası, beklenen kararın çıkmaması üzerine 24 Ekim’e ertelendi. Davadan “mutlak butlan” kararı çıkması halinde eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlığa dönmesi ihtimali tartışılırken, Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik Ulusal Kanal muhabiri Emre Can’ın sorularını yanıtlayarak önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, Kılıçdaroğlu’nun davayla hiçbir ilgisi olmadığını, kamuoyunda yapılan yorumların ise etik dışı olduğunu söyledi.

“GENEL BAŞKANIMIZ HİÇBİR ZAMAN DEĞERLENDİRME YAPMADI”

Çelik, Kılıçdaroğlu’nun söz konusu kurultaylarla ilgili sessiz kalmasının nedenini şöyle açıkladı:

“Şaibeli kurultay özelinde bir tanımlama yaparak girdiniz. Bu anlamda bu kurultayla genel başkanımızın hiçbir ilgisinin olmadığını en baştan itibaren söyledik. Bu davayı biz açmadık, yürütülen soruşturmaları biz başlatmadık. Sayın Genel Başkanımız hiçbir zaman bu kurultaylarla ilgili bir açıklama yapma iradesine sahip olmadığını ifade etti. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi’ni tartıştırmak istemedi. Yıllarca bu partinin genel başkanlığını yapmış birinden beklenmesi gereken de buydu.”

“İNANILMAZ BİR MOBBİNG VE İFTİRALARLA KARŞI KARŞIYA KALDIK”

Çelik, Kılıçdaroğlu’nun adı üzerinden yürütülen tartışmaları “iftira” olarak nitelendirerek sert sözler sarf etti:

“İnanılmaz bir mobbingle karşı karşıya kaldık. İftiralarla karşılaştık. Birçok saygın basın mensubunun da bu iftiraların parçası olduğunu gördük. Birçok televizyon kanalının maalesef bu iftiraları yaymaya çalıştığına tanık olduk. Utandık açıkçası. Düşünebiliyor musunuz ki bir televizyonda yayın yapılıyor, flash haber diye geçiliyor. İşte Kemal Kılıçdaroğlu bu karardan sonra genel merkeze şu kadar süre sonra gidecek ve yatak götürecek oraya, orada yatacak. Orada şu gerekçelerle ya tamamen ahlaksız değerlendirmeler… Genel başkanımızın böyle bir değerlendirmesi hiçbir zaman olmadı. Hiçbir zaman bu anlamda bir düşünce ifade etmedi.”

Kılıçdaroğlu’nun defalarca “Benim adıma yorum yapacak kimse yok” dediğini hatırlatan Çelik, buna rağmen asılsız haberlerin sürdüğünü belirtti:

“Genel başkanımız üç kez açıklama yaptı. Buna rağmen bazı gazeteciler aynı şekilde, etik dışı yorumlarla kamuoyunu yanıltmaya devam etti. Bu, basın meslek ilkelerine aykırıdır.”

“YETER ARTIK DİYORUZ”

Çelik, bundan sonraki süreçte Kılıçdaroğlu’na yönelik etik dışı davranışlara karşı aktif tutum alacaklarını açıkladı:

“Genel başkanımızla ilgili bundan sonraki süreçte etik dışı davranışları sergileyenlere karşı bilgilendirme yapmak durumunda kalacağız. Çünkü yeter artık diyoruz. Basın mensupları ahlak sınırları içerisinde haber yapmalılar. “

Çelik, medya mensuplarının Kılıçdaroğlu ile ilgili haber yaparken kendisine ulaşabileceklerini, ancak çoğu zaman bunun yerine kasıtlı algı operasyonları yapıldığını dile getirdi:

“Benim telefonum, benim bildiğim kadarıyla gazetecilerin, televizyoncuların büyük bir çoğunluğunda var. Eğer bir haber yapmak istiyorlarsa, teyit alacaklarsa o teyidi elbette alma şansları var. Ama eğer amaçları Sayın Genel Başkanımızla ilgili haksız algı yaratmaksa, ahlaksızca haksız algı yaratmaksa elbette bunu yapacaklardır. Ancak bunu biz not etmek durumundayız. Gereğini elbette yapacağız. Çünkü bu kadar ahlaksızlık olmaz.”

“KILIÇDAROĞLU’NUN DAVAYLA İLGİSİ YOK”

Duruşmada bazı delegelerin Kılıçdaroğlu’nun mahkemeye çağrılmasını istemesine de tepki gösteren Çelik, şunları kaydetti:

“Bu anlamsız bir beyan. Çünkü davada taraflar vardır: davacı ve davalı. Genel başkanımız bunların hiçbiri değil. O halde hangi sıfatla davaya çağrılacak? Böyle bir şey hukuken mümkün değil. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı üç kez çağrı yaptı, Sayın Genel Başkanımız gitmeyeceğini ifade etti. Ben de bu beyanı yazılı olarak ilettim. Çünkü amacı partisine zarar vermemekti.”

Kurultay sürecine dair kamuoyunda yapılan yorumları eleştiren Çelik, “Bazen kişiler hukuk bilmeden yorum yapıyor. ‘Kabul etmeyeceğim’ diye açıklama yapmak ne demek? Onu anlamlandırmak mümkün değil. Eğer mutlak butlan söz konusu olursa zaten farklı bir durum açığa çıkar. Sayın Genel Başkanımız yorum yapmadı, yapmayacağını da ifade etti” dedi.

“MUSTAFA KEMAL’İN KOLTUĞU BÜYÜK SORUMLULUK GEREKTİRİR”

Kılıçdaroğlu’nun etik bir tutum sergilediğini vurgulayan Çelik, şu ifadeleri kullandı:

“Bir dönem ‘Savcılığa gitsin, kurultayda şu olmadı desin’ dendi. Siz Atatürk’ün koltuğuna oturan birinden bilmediği bir konuda yorum yapmasını bekleyemezsiniz. Bu etik değildir. Genel başkanımızın yalan söylemeyeceğini herkes bilir. Dürüstlüğüyle ilgili bir tartışma olmaz. Bu nedenle partiye zarar vermemek için sessiz kalıyor. Mustafa Kemal’in koltuğu öyle bir ağırlık taşır ki, o sorumluluğu genel başkanımız taşıyor.”

Kılıçdaroğlu’nun davayla ilişkilendirilmesinin kötü niyetli olduğunu belirten Çelik, “Ben 15 yıldır genel başkanımızın vekiliyim. Eğer bu davayla ilgisi olsaydı, o davada benim olmam gerekirdi. Savunmayı benim yapmam gerekirdi. Ancak biz ısrarlı biçimde bu davalardan ve soruşturmalardan uzak durduk. İlgimiz yoktu, olmadığı da biliniyor. Buna rağmen üzerimizden gelinmesi kötü niyeti gösteriyor” dedi.

CHP’de tartışmalı kurultay süreci, 24 Ekim’de görülecek yeni duruşmada yeniden ele alınacak.