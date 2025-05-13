Avukat Emre Aykın'a kelepçe takan polisler hâkim karşısına çıktı

Vatan Partisi Muğla İl Başkanı Avukat Emre Aykın’a yönelik “itibar suikastı” olarak değerlendirilen olayda, görevi kötüye kullanmakla suçlanan polisler hakim karşısına çıktı.

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Avukat Emre Aykın'a kelepçe takan polisler hâkim karşısına çıktı
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Gözaltı işlemi sırasında Aykın’a hukuksuz şekilde kelepçe takan polislerin yargılandığı dava, bir tanığın dinlenmesi ve görüntülerin bilirkişi tarafından incelenmesi amacıyla 16 Eylül’e ertelendi.

Aykın, 10 Temmuz 2024’te gözaltına alınmış, herhangi bir karşı koyma durumu olmamasına rağmen kelepçelenmişti. Yaşananların ardından suç duyurusunda bulunan Aykın, süreci şöyle değerlendirdi:

“Hiçbir direniş göstermememize rağmen kelepçe takıldı. Bu açık bir hukuksuzluktur. Biz de gereğini yaptık ve şikayetçi olduk. Bu dava, sadece şahsıma değil, aynı zamanda savunma hakkına ve avukatlık mesleğine yapılmış bir saldırıdır.”

Duruşmayı takip eden Muğla Barosu Genel Sekreteri Avukat Şükriye Metin ve Avukat Fatih Alperen Şahin de sürece ilişkin Ulusal Kanal’a değerlendirmelerde bulundu. Avukat Metin şunları söyledi:

“Bu yargılamada sadece bir bireyin hakkı değil, tüm avukatların itibarı savunuluyor. Bu tür haksız uygulamaların cezasız kalmaması için sonuna kadar takipçisiyiz.”

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

avukat Emre Aykın
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