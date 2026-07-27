Avukat Feyza Altun, 'Ahbaplar suç örgütü' soruşturmasında ifade verdi: ''Bu rezalette anılmaktan esef duyuyorum''

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ahbaplar suç örgütü" soruşturması kapsamında hukuki süreç devam ediyor. Konuyla ilgili savcılığa çağrılan avukat Feyza Altun, soruşturma dosyasına giren iddialar ve geçmiş dönemdeki söylemleri üzerine ifade vererek pozisyonunu anlattı.

"ASLA BEKLEMEDİĞİM BİR ŞEYDİ"

Gündeme gelen olaylarla ilişkilendirilmekten duyduğu tepkiyi dile getiren Altun, "Duygularımı ifade etmeden önce ilk olarak duygusal anlamda çok üzgün, rahatsız ve de kızgın olduğumu ifade etmek istiyorum. Yapılanları ya da iddia edilenleri duydukça öfkelenip üzüldüm. Asla beklemediğim bir şeydi" ifadelerini kullandı. Konuşmasının devamında soruşturmanın merkezindeki dernekle isminin yan yana gelmesine değinen ünlü avukat, "Bu rezalette o ya da bu şekilde birlikte anılmaktan esef duyuyorum" dedi.

DEPREM DÖNEMİNDEKİ O TWEET İÇİN PİŞMANLIK

İfade işlemi sırasında Feyza Altun'a, Türkiye'yi sarsan deprem felaketi döneminde derneğe destek verdiği ve devlet kurumlarına yönelik güveni konu edindiği sosyal medya paylaşımları soruldu. Yaşanan felaket sonrası oluşan kaotik ortamda sadece yardım amacı güttüklerini belirten Altun, dernek faaliyetlerini destekleme gerekçesini şu sözlerle kaydetti:"O dönem ortaya çıkan kaotik ortamda faydalı olabilmek adına bu derneğin çalışmalarını takdir ettik. Amacımız ihtiyaç sahiplerine ya da mağdur olmuş insanlara faydalı olacağını düşündüğümüz bir organizasyon hakkında iyi niyet göstermekti"

Devlet kurumlarını hedef alan sosyal medya paylaşımına ilişkin özeleştiride bulunan Altun, savcıya verdiği yanıtta, "Bana sormuş olduğunuz devlet kurumlarına dair güveni konu ettiğim tweet’i bu duygularla paylaştım. Gelinen noktada bunun hata olduğunu görüyorum" şeklinde konuştu.

Derneğin sahadaki faaliyetlerinin sadece sosyal medya üzerinden kendisinde olumlu bir intiba bıraktığını ifade eden Altun, "Sadece sosyal medya üzerinden gördüğüm sahadaki çalışmaları bende güzel fikirler uyandırmıştı" açıklamasını yaptı.

Kendi takipçileri üzerinden herhangi bir para toplama kampanyası yürütmediğini ve bireysel bir destekte bulunmadığını belirten Altun, sözlerini şöyle tamamladı: "Ben zaten bağış çağrısı yapmamıştım, bağış da yapmamıştım. Herhangi bir mali ilişkim olmamıştır"