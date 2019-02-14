Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik'in avukatı duruşmaya gelmeyince dava ertelendi. Esasa ilişkin mütalaanın sunulduğu davada bugün karar verilmesi bekleniyordu. Acılı aileler sanık avukatına tepki gösterdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla Suriye'den getirilen Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik'in yargılandığı dava, sanık avukatının duruşmaya gelmemesi sebebiyle ertelendi.



Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Nazik ile saldırıda yaralananlar ve hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı.



Bir önceki celse esasa ilişkin mütalaanın açıklandığını ve davanın karar aşamasına geldiğini belirten Mahkeme Başkanı, sanık avukatının duruşmaya gelmemesi nedeniyle davayı 26 Şubat'a ertelediklerini bildirdi.



Nazik, jandarma ekiplerince tutuklu bulunduğu cezaevine götürülürken, mağdurlar uzak yoldan geldiklerini ifade ederek davanın ertelenmesine tepki gösterdi.



53 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ



Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırılarla ilgili 33 kişinin yargılandığı dava, 23 Şubat 2018'de karara bağlanmıştı.



Saldırının faili ve planlayıcısı olmakla suçlananlardan Nasır Eskiocak'ın da arasında bulunduğu 9 sanığa 53 kez ağırlaştırılmış müebbet, 13 sanığa da 15 ile 22 yıl 6 ay arasında değişen sürelerde hapis cezası verilmişti.



Aralarında Nazik'in de bulunduğu firari sanıkların dava dosyasının ise ayrılmasına hükmedilmişti.



Yusuf Nazik, 12 Eylül 2018'de MİT tarafından Suriye'nin Lazkiye kentinde düzenlenen operasyonla Türkiye'ye getirilmiş ve mahkemece 24 Eylül 2018'de tutuklanmıştı.