Avukat Göksu Çelebi'nin ölümüne ilişkin davada yeni gelişme: ICRYPEX Başkanı Gökalp İçer savunma yaptı

Avukat Göksu Çelebi’nin hayatını kaybetmesinin ardından İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davaya devam edildi. Duruşmaya, tutuklu sanık Gökalp İçer ve taraf avukatları katıldı.

Celsede ilk olarak tanık sıfatıyla Ayça Şirin Kında dinlendi. Olayın nasıl gerçekleştiğine dair doğrudan bir bilgisinin bulunmadığını ifade eden Kında, Çelebi'nin sanıkla olan ilişkisine dair gözlemlerini şu sözlerle anlattı: "Göksu 14 yıllık arkadaşımdı. Sanıkla bir kez görüştüm, rahatsız ediciydi. Sürekli kendisinden bahsediyordu. Uyuşturucu kullandığına dair bilgim yok. Göksu Gökalp ile ilişki sonrası psikolojik değişim yaşadı ve sosyal çevresini daralttı"

"GÖRÜNTÜLER OLAYDAN ÇOK ÖNCEYE AİT"

Tanık beyanlarının ardından tutuklu sanık Gökalp İçer'in savunmasına geçildi. Soruşturma kapsamında elde edilen kanıtlara değinen İçer, dosyada yer alan dijital materyallerin güncel olmadığını savundu. İçer, "Dosyaya gelen bilirkişi ve adli tıp raporlarında ve telefon incelemesinde yer alan uyuşturucu madde görüntüleri olaydan çok önceye aittir. Söz konusu görüntülerle ilgili daha önce emniyette de ifade verdim" dedi.

Göksu Çelebi ile yüz yüze ilk temaslarının 21 Ocak 2025 tarihinde Ankara’da gerçekleştiğini belirten İçer, ikili arasındaki süreci ve hakkındaki iddiaları şu ifadelerle yanıtladı: "Bundan önce herhangi bir görüşmemiz olmadı. Birlikte kaldıktan 2-3 hafta sonra Göksu İstanbul’a geldi. İlk kez madde kullanmamız ise Mart ayının ikinci yarısında oldu. Bana ‘Göksu’yu uyuşturucuya Gökalp alıştırdı’ denildi. Hakkımda yakıştırmalar yapıldı. Bu süreç sadece beni değil, 70 yaşındaki annem ile babamı da etkiledi"

"NEDEN 18 GÜN BEKLENDİ?"

Savunmasında Çelebi’nin ailesinin olaydan sonra şikayetçi olma sürecine de değinen sanık Gökalp İçer, ailenin tavrını eleştirdi. Dosyadaki tarihsel verilere dikkat çeken İçer, mahkeme heyetine şu beyanda bulundu: "Aile, Göksu’nun uyuşturucu kullandığını bilmediklerini söylüyor. Ancak dosyada Göksu’nun 28 Temmuz’da İstanbul’da olduğuna ilişkin veriler bulunuyor. Devlet hastanesi sizi arayıp kızınızın madde kullanımı nedeniyle yoğun bakımda olduğunu söylese ilk yapacağınız şey ne olur? Buna rağmen neden 18 gün beklendi, neden ben tutuklandıktan ve olay basına yansıdıktan sonra şikayetçi olundu?"

Savunmasının son bölümünde üzerine atılı suç vasıflarını reddeden İçer, beraat ve tahliye talebinde bulundu. Sanık İçer, sözlerini şu şekilde tamamladı:"Ben nüfuzlu bir insan değilim. Hiçbir suç işlemedim. Üzerime atılı ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etme’ ve ‘kadına karşı olası kastla öldürme’ suçlamalarını kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum"

Tarafların beyanlarını ve savunmaları dinleyen mahkeme heyeti, dosyada bulunan eksikliklerin giderilmesine ve gerekli ek raporların beklenmesine hükmederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.