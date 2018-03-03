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Avukat Kemal Uçar gözaltına alındı - Son dakika haberleri

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) avukatlık yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında avukat Kemal Uçar gözaltına alındı

Avukat Kemal Uçar gözaltına alındı - Son dakika haberleri

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) avukatlık yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, avukat Kemal Uçar gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün avukatlık yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında avukat Kemal Uçar gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Merkez Parti MYK üyesi olduğu belirtilen şüphelinin, FETÖ bağlantısı ve irtibatlarının araştırıldığı öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö #avukat #kemal uçar #gözaltı
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