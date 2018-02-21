Avukat Mehmet Cengiz, Hollanda Meclisi'nin 1915 olaylarını soykırım olarak tanımaya hazırlanmasının Afrin Harekâtı'nı sekteye uğratma hedefi taşıdığını söyledi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Perinçek-İsviçre davasındaki kararını hatırlatan Cengiz, Hollanda'nın yasalara aykırı hareket ettiğini vurguladı

Hollanda Meclisi 1915 olaylarını "Ermeni soykırımı" olarak tanımaya hazırlanıyor. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Mehmet Cengiz'e göre Amsterdam'ın hamlesi Zeytin Dalı Harekatını sekteye uğratma hedefini taşıyor.



Emperyalistlerin Türkiye dahil bölge ülkelerinin sınırlarını yeniden çizmek istediğine dikkat çeken Cengiz, Hollanda'nın hamlesinin bu süreçle paralellik taşıdığını savundu.



Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Perinçek-İsviçre davasında verdiği "1915'te soykırım olmamıştır" kararı hatırlatan Cengiz, Hollanda'nın yasalara aykırı hareket ettiğini vurguladı.



Cengiz, Hollanda'ya 1915 olaylarını tartışmak için bağımsız bir Ortak Tarih Komisyonu kurulması önerisi yapan AKP hükümetini de sert sözlerle eleştirdi.



ulusal.com.tr