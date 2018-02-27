Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Mehmet Cengiz ve emekli Büyükelçi Uluç Özülker, terör örgütü PYD'nin eski Eş Başkanı Salih Müslim'in Çek mahkemesi tarafından serbest bırakılmasını değerlendirdi. Cengiz, uluslararası güçlerin terör örgütü PYD-PKK'nın arkasında durmaya devam ettiğini belirterek, "Salih Müslim'in tutuklanmamış olması Türkiye'nin dış politikasındaki yetersizliğin bir işaretidir" dedi

Çek mahkemesi, terör örgütü PYD'nin eski Eş Başkanı Salih Müslim'i Avrupa Birliği sınırlarından çıkmaması ve duruşmlara katılması şartıyla serbest bıraktı.



"MUTLAKA YAPTIRIMI OLMALIDIR"



Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Mehmet Cengiz, Ulusal Kanal'da Umut Tezerer'in sunduğu Gün Ortası programında Müslim'in serbest bırakılmasını değerlendirdi.



Uluslararası güçlerin, terör örgütü PYD-PKK'nın arkasında durmaya devam ettiğini hatırlatan Cengiz, Müslim'in tutuklanmamış olmasını 'Türkiye'nin dış politikasındaki yetersizliğin bir işareti' olarak yorumladı.



Mehmet Cengiz şunları söyledi:







"Bu karar, kendilerinin de imzası bulunan uluslararası anlaşmalara aykırıdır. Kendi imzaları bulunan uluslararası sözleşmeleri ihlal etmişlerdir, serbest bırakma kararıyla. Onların mevzuatında gözaltı süresi, yargı, hakim önüne çıkma süresi vs. gibi düzenlemelerden hareketle Dışişleri Bakanlığı bu açıklamayı yapmıştır ama onu sanık, kişi lehine uygulamıştır İsveç yargısı. Olay, bu. Şimdi bu durumda diğer kırmızı bülten meselesi, henüz onaylanmadı. Uluslararası güçler, bugün PKK-PYD'nin arkasında durmaya devam etmektedirler. Dolayısıyla Salih Müslim'in tutuklanmamış olması, bunun bir göstergesidir ve aynı zamanda Türkiye'nin dış politikasındaki yetersizliğin bir işaretidir. Türkiye dış politikasında çok daha kararlı bir tutum izlenmek durumundadır. Mutlaka bunların yaptırımı olmalıdır. Elini, kolunu sallayarak gezecek midir dediniz. Eğer kırmızı bülten onaylanmadığına ve bu serbest bırakıldığına göre, doğal olarak, maalesef gezecektir ama Türkiye kararlılığını sürdürürse bu sürece son vermek mümkündür."



ULUÇ ÖZÜLKER YORUMLADI



Emekli Büyükelçi Uluç Özülker de Ulusal Kanal canlı yayınında Müslim'in serbest bırakılmasını yorumladı.







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