banner961
Asgari ücret belli oldu
Asgari ücret belli oldu
Merkez Bankasından kredi kartı kararı
Merkez Bankasından kredi kartı kararı
Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar: Akıl almaz rakamlar
Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar: Akıl almaz rakamlar
Kahire'de kiliseye silahlı saldırı!
Kahire'de kiliseye silahlı saldırı!

Avukat Nusret Senem: ABD vize krizinde geri adım attı

Amerika, Türkiye'ye vize kısıtlamasını kaldırmasıyla karşılıklı açıklamalar gündeme damgasını vurdu. Amerika'dan "Türkiye verdiği güvenceye bağlı kaldı." Türkiye'den "Güvence verilmedi" açıklaması geldi. Konuyu Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Nusret Senem değerlendirdi

Türkiye ve Amerika arasındaki vize kısıtlamaları karşılıklı olarak kaldırıldı. Ancak Ankara-Washinton hattı yine gerildi. İki ülke arasındaki vize diyaloğu kafalarda soru işaretlerine neden oldu. 

Amerika, Türkiye'den yapılan vize başvurularını 8 Ekim'de süresiz olarak askıya almıştı. Türkiye de bu karara aynı şekilde karşılık vermişti. Vize kısıtlamalarının kaldırılmasıyla yine aynı durum yaşandı. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Nusret Senem'e göre Amerika vize krizinde geri adım attı.

Amerikan Büyükelçiliği'den konuyla ilgili açıklamada Türkiye'nin ABD'ye güvence verdiği ileri sürüldü. "Türkiye verdiği güvenceye bağlı kaldı." denildi.

Amerika'nın açıklamasına jet yanıt ise Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nden geldi. Büyükelçilik "güvence verildi" açıklamasını yalanladı. "Hiçbir güvence verilmedi" vurgusu yapıldı.

Nusret Senem vize krizini değerlendirdi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #nusret senem #abd #vize
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
İstanbul'da trafik yoğunluğu
Sonraki Haber
S-400 sistemi NATO'ya da karşı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.