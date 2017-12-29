Amerika, Türkiye'ye vize kısıtlamasını kaldırmasıyla karşılıklı açıklamalar gündeme damgasını vurdu. Amerika'dan "Türkiye verdiği güvenceye bağlı kaldı." Türkiye'den "Güvence verilmedi" açıklaması geldi. Konuyu Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Nusret Senem değerlendirdi

Türkiye ve Amerika arasındaki vize kısıtlamaları karşılıklı olarak kaldırıldı. Ancak Ankara-Washinton hattı yine gerildi. İki ülke arasındaki vize diyaloğu kafalarda soru işaretlerine neden oldu.



Amerika, Türkiye'den yapılan vize başvurularını 8 Ekim'de süresiz olarak askıya almıştı. Türkiye de bu karara aynı şekilde karşılık vermişti. Vize kısıtlamalarının kaldırılmasıyla yine aynı durum yaşandı. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Nusret Senem'e göre Amerika vize krizinde geri adım attı.



Amerikan Büyükelçiliği'den konuyla ilgili açıklamada Türkiye'nin ABD'ye güvence verdiği ileri sürüldü. "Türkiye verdiği güvenceye bağlı kaldı." denildi.



Amerika'nın açıklamasına jet yanıt ise Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nden geldi. Büyükelçilik "güvence verildi" açıklamasını yalanladı. "Hiçbir güvence verilmedi" vurgusu yapıldı.



Nusret Senem vize krizini değerlendirdi.



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