Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Nusret Senem, Ulusal Kanal canlı yayınında hükümetin 28 Şubat açıklamalarını değerlendirdi. Senem, "Yargıya talimat veriliyor. 28 Şubat Amerika'ya karşı yapıldı. Türk ordusuna FETÖ'nün ve Çiller'in cephesinden saldırılıyor. Vatan savaşına çok büyük zarar veriyorlar" dedi

Hükümetten, 28 Şubat'ın yıldönümünde Ergenekon ve Balyoz tertiplerine sahip çıkan açıklamalar gelmişti.



AKP Sözcüsü Mahir Ünal davaların 28 Şubat'ın bir yüzleşmesi olduğunu söylemişti.



Başbakan Binali Yıldırım ise "En ağır cezayı alacaklar, kimsenin şüphesi olmasın" diyerek hala devam eden 28 Şubat davasına müdahale etti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "Sivil ayak da hesap verecek" demişti.



VATAN PARTİSİ'NDEN TEPKİ



Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Nusret Senem, Ulusal Kanal'da Halil Nebiler'in sunduğu Televizyon Gazetesi programında hükümetin 28 Şubat açıklamalarını değerlendirdi.



Av. Senem, "En önemli yanı, bu yargıya talimat vermektir artık. İşine karışmanın ötesinde bir durumla karşı karşıyayız." diye konuştu.



Nusret Senem, "Erbakan'ı 28 Şubat istifa ettirmedi. Erbakan’ı istifa ettiren Çiller’di. Çiller’e yol açmak için istifa etti Erbakan. Milli Güvenlik Kurulunda görev yapmış birçok insan var, çağrılıp sorulsun zorla mı yapılmış diye. Darba söylemi bir safsatatır. Benim kanaatim bir kindarlıkla, rövanş almak maksadıyla o dönem ABD’nin Çiller, Fethullah yaptığı işi şimdi sürdürmek istiyorlar. 28 Şubat ABD’ye karşıdır, bütün çeteleri ortaya çıkarmıştır. Bunun kitabı da yazıldı. Çatlı’lar vb isimleri, 19 sayfa rapor haline getirdik. MİT’in raporu var Çiller Örgütü Raporu diye, Fetullah var, Mehmet Ağar var, Mehmet Eymür var Çiller var, Akşener var. Türkiye’de ne kadar faili meçhul cinayet varsa hepsi orada" dedi.



28 Şubat'ın Amerika'ya karşı yapıldığını söyleyen Avukat Nusret Senem, "Türk ordusuna FETÖ'nün ve Çiller'in cephesinden saldırılıyor" ifadelerini kullandı.



Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Senem "Vatan savaşına çok büyük zararlar veriyorlar" ifadelerini sözlerine ekledi.



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