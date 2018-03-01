Av. Hasan Kılıç, bir meslektaşına bıçaklı saldırı düzenlendiğini, saldırıya uğrayan avukatın durumunun ağır olduğunu söyledi.

İstanbul Barosu Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi Av. Hasan Kılıç, bir meslektaşına bıçaklı saldırı düzenlendiğini, saldırıya uğrayan avukatın durumunun ağır olduğunu söyledi.



İstanbul Barosu Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Kılıç, bir meslektaşına saldırı düzenlendiğini belirtti. "Haberi az önce aldım" ifadelerini kullanan Kılıç, "Malesef bir iki günde müdahale ettiğim dördüncü saldırı olayı bu" dedi.



Avukat meslektaşına saldırının bıçakla olduğunu aktaran Kılıç, saldırıya uğrayan avukatın durumu hakkında bilgi verdi.



Kılıç, saldırıya uğrayan avukatın durumunun ağır olduğunu ifade etti, olay yerine gittiğini duyurdu.





ulusal.com.tr