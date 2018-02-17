Barolar 24 Şubat'ta Ankara'ya çıkarma yapacak. Yurdun dört bir yanından avukatlar, Türkiye Barolar Birliği'nin çağrısı üzerine olağanüstü toplanacak. Toplantı öncesi Adana ve Denizli baro başkanlarından çağrı geldi

'Türkiye' kelimesinin Barolar Birliği'den çıkarılması önerisi büyük yankı uyandırdı. Türkiye Barolar Birliği harekete geçti. Bütün baroları Ankara'ya çağırdı.



Baro Başkanları Ankara'da 24'ünde yapılacak toplantı öncesi, çağrı yaptı.



Adana Barosu Başkanı Avukat Veli Küçük'e göre resmi kurumlardan Türk ve Türkiye ibaresinin çıkartılması milli olmaya aykırı.



Baro Başkanları, Cumhurbaşkan'ı Tayyip Erdoğan'ın sözlerine tepkili.



Toplantıya sayılı günler kala, Denizli Baro Başkanı Müjdat İlhan meslektaşlarını Ankara'ya davet etti.



Bir çağrı da Bolu Baro Başkanı Ferit Atalay'dan geldi. Atalay, değişikliğin bölünmeye neden olacağını söyledi.



ulusal.com.tr