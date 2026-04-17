Avustralya vatandaşlarına Türkiye'ye girişte vize muafiyeti sağlandı
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Avustralya vatandaşlarına Türkiye’ye girişte vize muafiyeti tanındı.
Yayınlanma:
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Avustralya vatandaşlarına Türkiye’ye girişte vize muafiyeti getirildi.
Karara göre, Avustralya’nın umuma mahsus pasaport hamili vatandaşları Türkiye’ye yapacakları turistik seyahatlerde ve transit geçişlerde vizeden muaf tutulacak.
Düzenleme kapsamında Avustralya vatandaşları, her 180 gün içinde azami 90 gün süreyle Türkiye’de vizesiz kalabilecek.
Söz konusu muafiyet kararının, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 18’inci maddesi gereğince alındığı belirtildi.