Avustralya vatandaşlarına Türkiye'ye girişte vize muafiyeti sağlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Avustralya vatandaşlarına Türkiye'ye girişte vize muafiyeti tanındı.

Avustralya vatandaşlarına Türkiye'ye girişte vize muafiyeti sağlandı
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Avustralya vatandaşlarına Türkiye’ye girişte vize muafiyeti getirildi.

Karara göre, Avustralya’nın umuma mahsus pasaport hamili vatandaşları Türkiye’ye yapacakları turistik seyahatlerde ve transit geçişlerde vizeden muaf tutulacak.

Düzenleme kapsamında Avustralya vatandaşları, her 180 gün içinde azami 90 gün süreyle Türkiye’de vizesiz kalabilecek.

Söz konusu muafiyet kararının, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 18’inci maddesi gereğince alındığı belirtildi.

Gazze’nin yetim çocukları hayallerini uçurtmalarla gökyüzüne taşıdıGazze’nin yetim çocukları hayallerini uçurtmalarla gökyüzüne taşıdıDünya
Resmi Gazete’de yayımladı: 7 ülkeye yeni büyükelçi atandı, 3 büyükelçi merkeze çekildiResmi Gazete’de yayımladı: 7 ülkeye yeni büyükelçi atandı, 3 büyükelçi merkeze çekildiResmi Gazete
Çok Okunanlar
Resmi Gazete’de yayımladı: 7 ülkeye yeni büyükelçi atandı, 3 büyükelçi merkeze çekildi Resmi Gazete’de yayımladı: 7 ülkeye yeni büyükelçi atandı, 3 büyükelçi merkeze çekildi
Eski kaleci Manninger, tren kazasında yaşamını yitirdi Eski kaleci Manninger, tren kazasında yaşamını yitirdi
Gazze’nin yetim çocukları hayallerini uçurtmalarla gökyüzüne taşıdı Gazze’nin yetim çocukları hayallerini uçurtmalarla gökyüzüne taşıdı
Avustralya vatandaşlarına Türkiye'ye girişte vize muafiyeti sağlandı Avustralya vatandaşlarına Türkiye'ye girişte vize muafiyeti sağlandı
Kerkük Valiliği görevine Muhammed Seman seçildi Kerkük Valiliği görevine Muhammed Seman seçildi