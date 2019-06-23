Avusturya bu ziyareti tartışıyor

Mansur Yavaş’ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi sonrasında, kendisine yapılan bir ziyaret Avusturya’nın başkenti Viyana’da yankı yarattı. Sosyal medya, Türkçe yayımlanan yerel gazeteler ve Avusturya’nın en etkin gazetesi olan Kronen Zeitung’da yankı bulan haberde, “Türk asıllı Viyana Belediye Başkan yardımcısı Aslıhan Bozatemur’un, Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı ziyareti” sorgulandı.

Aslı Bozatemur’un Mansur Yavaş’a yapmış olduğu ziyarete ait fotoğraf ve videonun da yayımlandığı görülürken, Bozetemur’un Viyana Belediyesi adına da açıklamalar ve vaatlerde bulunduğu da dikkat çekti. Sosyal medya ve Türkçe yayımlanan gazetelerde Bozetemur’un belediye başkan yardımcısı olmadığı, Viyana ilçe belediyelerinden birinde sadece encümen azası olduğu ifade edilirken bir sahteciliğin söz konusu olduğu ifade edildi.



Kendisini belediye başkan yardımcısı olarak göstererek, Ankara belediye başkanının ziyaret etmesinin Avusturya’da duyurulması Türkler hakkında “sahtecilik” önyargısını ve Türkler aleyhinde ayrımcılığı güçlendireceği yorumlarının yapıldığı paylaşım ve haberlerde, olayın aşırı sağcı Avusturya Özgürlükçü Partisi (FPÖ)’ye yarayacağı ifade edildiği görüldü. Kronen Zeitung’un internetteki haberine yapılan yüzlerce yorumda Türk karşıtlığ dikkat çekmektedir.



Haberin kaynağının Anadolu Ajansı olduğu da belirtilirken, ziyaret Mansur Yavaş’ın mı, Aslıhan Bozetemur mu, yoksa Anadolu Ajansı tarafından mı bilerek “Belediye Başkan yardımcısı ziyareti olarak” lanse edildiği Viyana’da merak konusu oldu. Ayrıca Viyana Belediyesi adına Bozatemur’un böyle bir ziyaret için görevlendirilip görevlendirilmediği de sorulan sorular arasında bulunmaktadır.



Bilinen bir şey var ki, birileri birilerini aldattığıdır. Ankara’nın çiçeği burnunda belediye başkanı Mansur Yavaş aldatılan mıdır, göreceğiz.





Kadim Ülker/ Viyana

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