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Avusturya Büyükelçiliği önünde silah sesleri

Ankara'da bir otomobilden açılan ateş polisi alarma geçirdi. Valilikten yapılan açıklamaya göre gece saatlerinde

Avusturya Büyükelçiliği önünde silah sesleri

Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Atatürk Bulvarı Avusturya Büyükelçiliği önünde plakası henüz tespit edilemeyen beyaz renkli bir otomobilden havaya ateş edildi.

Çok sayıda silah sesi duyulmasının ardından Avusturya Büyükelçiliği gibi stratejik kurumların olay yeri yakınında bulunması nedeniyle tüm hassas noktalardaki güvenlik birimlerine alarm verildi. 

Ekipler, belirlenen aracın bulunması için çevredeki tüm yolları trafiğe kapattı. 

Olay yerine gelen uzman ekipler çok sayıda kovan buldu. Söz konusu otomobilin bulunması ve içindeki kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Zanlılar yakalandı

Ankara Valiliğinden, Avusturya'nın Ankara Büyükelçiliğinin bulunduğu bulvarda otomobilden ateş açılmasıyla ilgili 2 zanlının gözaltına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, sabaha karşı Atatürk Bulvarı'nda bulunan büyükelçilik binası önünde silahla havaya ateş edilmesiyle ilgili olarak, olayı gerçekleştiren 2 zanlının polis ekiplerince kullandıkları suç aletiyle gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan ön çalışmalar neticesinde gece geç saatlere kadar alkol alan şüphelilerin alkolün etkisi ile araçla seyir halindeyken olayı gerçekleştirdikleri düşünülmekle beraber, konuyla ilgili olarak her yönüyle detaylı şekilde tahkikata devam edilmektedir." ifadesine yer verildi.




Kaynak: AA
Etiketler; #avusturya büyükelçiliği #silah #ankara #atatürk bulvarı
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