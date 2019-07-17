Ayaz'ın Şehit Astsubay Yavuz Selim ile çekildiği fotoğraf ortaya çıktı

Tunceli'de PKK'nın bombasıyla yaşamını yitiren küçük Ayaz'ı unutmak mümkün değil... Onun yıllar önce bir asker ağabeyiyle çekildiği fotoğraf karesi ortaya çıktı. O fotoğraf karesinin hikayesini haberimizde izleyelim.

Yıllar önce çekildi bu fotoğraf. Karede, kahraman bir asker ve hayatının baharında olan küçük Ayaz yer alıyor.



Şehit Astsubay Yavuz Selim'in PKK'nın katlettiği Ayaz Güloğlu ile çekildiği fotoğraf ortaya çıktı. İkisinin yolları yıllar öncesinde kesisti.



Astsubay Selim, 18 Nisan 2017 yılında Tunceli'de düşen helikopter kazasında şehit olmuştu. Ailesi ondan geriye kalan bu fotoğrafı baş köşede taşıyor.



3 gün önce ise 8 yaşındaki Ayaz Güloğlu'ndan acı haber geldi. PKK'nın tuzakladığı bombaya basarak yaşamını yitirdi.



Aynı karede yer alan kahraman asker ve küçük Ayaz'ın çekildiği bu fotoğraf, onlardan geriye kalan anı oldu.



Fotoğrafı Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, "Meğer onların yolları çok önceden kesişmiş" notuyla paylaştı.



Astsubay Yavuz Selim Karaman'ın annesi Mine ve babası Hasan Karaman, duygularını anlattı.





ulusal.com.tr