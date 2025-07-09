Aydilge’ye hakaret davası uzlaşmayla sonuçlandı: 25 bin TL’lik şart dikkat çekti

Ünlü şarkıcı Aydilge’ye sosyal medya üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında suç duyurusu yapılan Zeynep T., yargılanmaktan 25 bin TL bağışla kurtuldu. Uzlaşma, savcılık tarafından kabul edildi.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
Aydilge’ye hakaret davası uzlaşmayla sonuçlandı: 25 bin TL’lik şart dikkat çekti
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Şarkıcı Aydilge, sosyal medyada hakkında hakaret içerikli paylaşım yaptığı gerekçesiyle Zeynep T. hakkında suç duyurusunda bulundu. 12 Ekim 2024’te yapılan paylaşımda Zeynep T.’nin, “Seni dinleyen 3 kişi falan var. Bot bastığını anlamadık sanma. O kadar duyarlı olduğunuz, kafa yorduğunuz falan da yok” ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan ‘hakaret’ soruşturmasında ifadesi alınan Zeynep T., “Paylaşımı ona yönelik yapmadım, etiketlemedim. Bambaşka bir konuydu” diyerek kendini savundu.

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