Aydilge’ye hakaret davası uzlaşmayla sonuçlandı: 25 bin TL’lik şart dikkat çekti

Şarkıcı Aydilge, sosyal medyada hakkında hakaret içerikli paylaşım yaptığı gerekçesiyle Zeynep T. hakkında suç duyurusunda bulundu. 12 Ekim 2024’te yapılan paylaşımda Zeynep T.’nin, “Seni dinleyen 3 kişi falan var. Bot bastığını anlamadık sanma. O kadar duyarlı olduğunuz, kafa yorduğunuz falan da yok” ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan ‘hakaret’ soruşturmasında ifadesi alınan Zeynep T., “Paylaşımı ona yönelik yapmadım, etiketlemedim. Bambaşka bir konuydu” diyerek kendini savundu.