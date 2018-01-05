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Aydın Boysan'ın vefatı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden Boysan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileğinde bulundu

Aydın Boysan'ın vefatı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden mimar ve gazeteci Aydın Boysan'a Allah'tan rahmet, Boysan ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileğinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Boysan'ın vefatı nedeniyle Twitter'dan başsağlığı mesajı paylaştı.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında, "İki güzel insanı arka arkaya kaybettiğimiz hüzün dolu bir gün... Mimar ve gazeteci, değerli insan Aydın Boysan'ı kaybettik. Boysan'a Allah'tan rahmet, sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Aydın Boysan #CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
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