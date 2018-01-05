Renkli kişiliği ve dolu dizgin hayatı ile hep gündemdeydi Aydın Boysan. İstanbul Ulus'taki evinde 97 yaşında hayatını kaybetti

Türkiye; mimar, gazeteci ve yazar kimliğiyle tanıdı, Aydın Boysan'ı. Rize'nin Fındıklı ilçesinde dünyaya gelmişti. 1939 yılında Pertevniyal Lisesi'ni, 1945’te İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ni bitirdi. Mimar oldu. Mesleğini 1999’a kadar ara vermeden sürdürdü.



Türkiye Mimarlar Odası’nın kurucuları arasında yer aldı; yönetim kurulu üyesi, ilk genel sekreteri ve İstanbul şube başkanı oldu.



1945 yılında başladığı mimarlık mesleğine 2000 yılına kadar fiilen devam eden Aydın Boysan, mimar olarak çalıştığı 55 yıl boyunca 1.5 milyon metrekare bina tasarladı.



İstanbul Teknik Üniversitesi’nde dersler verdi. Ulusal ve uluslararası mimarlık yarışmalarında ödüller kazandı. Kendi kitaplarını basmak için Bas Yayınları’nı kurdu. Farklı gazetelerde köşe yazarlığı yaptı.



Aydın Boysan organ yetmezliği sonucu Ulus'taki evinde hayatını kaybetti.



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