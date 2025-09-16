Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi ikinci kez ertelendi: Özlem Çerçioğlu ile CHP’li üyeler arasında tansiyon yükseldi

Aydın’da geçtiğimiz hafta yaşanan arbedelerden dolayı ertelenen ve bugün Özlem Çerçioğlu başkanlığında gerçekleştirilen Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi, yaşanan gerginlik sebebiyle ikinci kez ertelendi.

KRİZ BUGÜN DE ÇÖZÜLMEDİ

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun geçtiğimiz ay Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa edip Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AK Parti) katılması ile başlayan meclis krizi bugün de çözülemedi. 12 Eylül Cuma günü gerçekleştirilen oturumda Çerçioğlu’nun partilerinden istifa etmesini protesto eden CHP’liler ile protestoya karşılık veren AK Partili taraflar arasında yaşanan arbede nedeniyle oturum 16 Eylül’e ertelenmişti. Bugün yapılması planlanan toplantı öncesi Aydın Büyükşehir Belediyesi önünde geniş güvenlik önlemleri alınsa da meclis salonunda yaşanan tartışmalar nedeniyle oturum gerçekleştirilemedi.

Polis barikatları ve güvenlik önlemleri altında saat 18.00’de başlayan oturuma Başkan Çerçioğlu başkanlık etti. Salon hıncahınç dolarken, gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda CHP’li üyelerin ek gündem maddesi taleplerinin reddedilmesi gerginliği artırdı. CHP grubu ayrıca komisyonlara sevk edilmesi önerilen maddelere de ret oyu verdi.

Yaşanan durum sonrası CHP Grup Başkan Vekili Ömer Günel ile Özlem Çerçioğlu arasında sık sık kısa süreli gerginlikler yaşandı. Çerçioğlu, Günel’e hitaben şu ifadeleri kullandı:

AYDIN'A HİZMETİ ENGELLİYORSUNUZ

“Hepimiz tüm belediye başkanları ve meclis üyeleri hizmet için buradayız ve Aydın'a hizmet etmekle mükellefiz. Burada ret oylarınız geçerli değil. Belediye başkanlığı yapmışsınız ancak nasıl belediye yönetildiğini öğrenmemişsiniz. Aydın'a yapılacak hizmetleri diyorum ki, komisyonlarda görüşülsün. Köylere yol yapacağız. Yeni Dörtyol Kavşağı'na köprülü kavşak yapacağız. Yeni Dörtyol Kavşağı'na köprülü kavşak yapacağız diyoruz komisyonda görüşülmesin diyorlar. İmar Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu özel komisyonlardır ve mutlaka komisyona gitmek zorundadır. Belediye meclisi çalışma yönetmeliği 8'inci maddesinde bu açıkça belirtilmiştir. Siz kararlara ret vererek Aydın'a hizmeti engelliyorsunuz.”

Oturumda yaşanan gerginliklerin ardından Başkan Çerçioğlu 10 dakikalık ara verdi. Aranın ardından yerine dönen Çerçioğlu, CHP’li belediye başkanlarının ve bazı üyelerin salonda olmadığını fark etti. Bunun üzerine salonda bulunmayanlara telefon edilmesini istedi. Ancak Başkan Vekili Polat Bora Mersin, “Siz devam edin, sabaha kadar burada beklemeyelim. Kendileri hizmete karşılar, belki de gelmeyeceklerdir” ifadelerini kullandı.

Mersin’in sözlerinin ardından CHP’li üyeler yeniden salona döndü. Bu kez tansiyon daha da yükseldi. CHP’li üyeler ile Çerçioğlu arasında tartışmalar devam ederken salondan CHP’liler aleyhine sloganlar yükseldi.

İKİNCE KEZ ERTELENDİ

Yaşananların ardından Özlem Çerçioğlu, “Ben bu meclisi bu şekilde yönetemem” diyerek oturumu 14 Ekim Salı günü saat 18.00’e ertelediğini duyurdu. Böylece Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi ikinci kez gerginlik nedeniyle toplanamadı.