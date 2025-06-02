Aydın çam fıstığına AB'den altın damga: Türkiye'nin tescilli lezzetlerine bir yenisi daha eklendi

Türkiye'nin geleneksel tarım ürünleri Avrupa’da marka haline gelmeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aydın çam fıstığının Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaretle tescillendiğini açıkladı. Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Doğal aroması ve yüksek kalitesiyle öne çıkan Aydın çam fıstığı, AB’den coğrafi işaret tescili alan 33’üncü ürünümüz oldu” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’NİN TESCİLLİ ÜRÜNLERİ ARTIYOR

Anadolu'nun eşsiz lezzetlerinin sınırları aşmaya devam ettiğini vurgulayan Yumaklı, "Doğal aroması ve yüksek kalitesiyle öne çıkan Aydın çam fıstığı, AB'den coğrafi işaret tescili alan 33'üncü ürünümüz oldu. Üreticimizi kutluyor, bu başarıyı ülkemiz ve sektörümüz adına gururla paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği coğrafi işaret sisteminde yer alan Aydın çam fıstığı, Türkiye’nin gıda, tarım ve kültürel mirasını temsil eden ürünleri arasında yerini aldı. Tescilli ürün listesi, ülkenin tanıtımı ve ihracat potansiyeli açısından büyük önem taşıyor.

Türkiye'nin, AB tarafından tescillenen coğrafi işaretli ürünleri şunlar:

"Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı, Taşköprü sarımsağı, Giresun tombul fındığı, Antakya künefesi, Suruç narı, Çağlayancerit cevizi, Gemlik zeytini, Edremit zeytinyağı, Milas yağlı zeytini, Ayaş domatesi, Maraş tarhanası, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Ezine peyniri, Safranbolu safranı, Aydın memecik zeytinyağı, Araban sarımsağı, Osmaniye yer fıstığı, Bingöl balı, Bursa şeftalisi, Hüyük çileği, Bursa siyah inciri/Bursa karası, Söke pamuğu, Manisa mesir macunu, Gaziantep menengiç kahvesi, Silifke yoğurdu, Aydın Memecik zeytini, Erzincan tulum peyniri ve Aydın çam fıstığı."