Aydın'da 22 Ağustos'tan bu yana arama çalışmaları süren Aydın Büyükşehir Belediyesi temizlik işçisi Murat Tekin'den acı haber

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde temizlik işçisi olarak çalışırken bir anda sırra kadem basan Murat Tekin’i 22 Ağustos’ta bu yana arama çalışmaları sürerken , Tekin hakkında şok bir gelişme yaşandı.



Aydın Kulis'in haberine göre, Efeler Hasanefendi Mahallesi 1904 Sokak'taki metruk binada, kaybolan temizlik işçisi Murat Tekin'e ait ceset bulundu.



Hayatını kaybeden Murat Tekin 47 yaşındaydı. Murat Tekin'in ölüm nedenine ilişkin kesin bilgi otopsi sonrası ortaya çıkacak.



Olay yerine çok sayıda emniyet personeli sevk edildi.



İntihar etti iddiası

Yapılan incelemede; Aydın Büyükşehir Belediyesi temizlik işlerinde çalışan Murat Tekin'in kafasında siyah çöp poşeti geçirildiği ve piknik tüpü bağlandığı ortaya çıktı. Aydın Emniyeti intihar ihtimali üzerinde duruyor.



Cesedi bodrum katta bulundu

22 Ağustos'tan bu yana yaklaşık 70 gündür aranan Murat Tekin'in ne zaman öldüğü ise merak konusu oldu. Uzman ekipler, Murat Tekin'in uzun süre önce öldüğünü ancak metruk binadaki hava koşulları ve binanın üstünün açık olması nedeniyle koku birikmediğini değerlendirdi. Murat Tekin'in cesedinin bu nedene bulunamadığı tahmin ediliyor.





