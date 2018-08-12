Spor müsabakalarında uygulanan kombine bilet sisteminin 2 bin yıl öncesine dayandığı ortaya çıktı. İlk kombine bilet uygulamasının izlerine Ege Bölgesinin en iyi korunan stadyumu olarak bilinen Aydın'daki Afrodisyas stadında rastlandı.

Günümüzdeki futbol maçlarında kullanılan "kombine bilet" uygulamasının 2 bin yıl öncesine dayandığını söylesek, ne derdiniz?



Aydın'daki 2 bin yıllık tarihe sahip antik stadyumda "kombine" izlerine rastlandı.



Bölgenin en iyi korunan stadyumu olan Afrodisyas stadyumu, antik çağın en önemli aktivitelerinin gerçekleştiği yerdi.



Örneğin stadyumda en yüksek sesle bağıran kişi yarışması da yapılıyordu. Bunlar aslında bir spor aktivitesi değil kültürel aktivite olarak ele alınmalı. Roma imparatoru adına düzenlenen Roma oyunları da gerçekleştiriliyordu. Her ne kadar biz buna şimdi vahşice baksak da antik çağın insanı bu oyunlardan çok hoşlanıyordu. Gladyatör dövüşleri ve yaban hayvanı avlama... Çok iyi yetişmiş 2 gladyatör ya da bir gladyatörle bir hayvan dövüştürülüyordu.



Kazı Başkanı Oxford Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Roland Smith, stadyumdaki gösterilere yoğun ilgi olması nedeniyle yer bulma sorununun olduğunu, bunun rezervasyon uygulamasıyla çözülmeye çalışıldığını ifade ettİ.



Smith, o dönemdeki "kombine" sisteminin taşların üzerine çizilerek yapıldığını, dolayısıyla yerlerin daha uzun süre ayırtıldığını belirtti.



UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan Afrodisyas Antik Kenti, günümüze sağlam gelebilen anıt yapılarıyla dikkati çekiyor.





ulusal.com.tr