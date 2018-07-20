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Aydın Doğan hastaneye kaldırıldı

Aydın Doğan enfeksiyon nedeniyle tedavi gördüğü Bodrum Amerikan Hastanesi’nden İstanbul’daki Amerikan Hastanesi'ne getirildiği iddia edildi.

Aydın Doğan hastaneye kaldırıldı

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan bir süredir tedavi görüyordu. Odatv’nin haberine göre, Aydın Doğan enfeksiyon nedeniyle tedavi gördüğü Bodrum Amerikan Hastanesi’nden İstanbul’daki Amerikan Hastanesi'ne getirildi.
İstanbul’daki Amerikan Hastanesi’nde tedavi gören Aydın Doğan’ın kızları da İstanbul’da Doğan’ın yanına geldi.

Etiketler; #aydın doğan
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