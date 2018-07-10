Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Cem Küçük’e açtığı 100 bin liralık manevi tazmimat davasını çekti.

Cem Küçük, 7 ve 9 Nisan 2015 tarihinde Yenişafak’taki köşesinde eski medya patronu Aydın Doğan’ı hedef alan yazılar kaleme aldı. Küçük, “İhanetin net görüntüsü ve bavullarla taşınan paralar” başlıklı yazılarında Aydın Doğan’ı ve sahibi olduğu medya grubundaki gazetecileri terör örgütü DHKP/C’yi himaye etmekle suçlamıştı.



Doğan, Küçük’e 100 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.



Sözcü’den Ümit Türk ve Fatma Vurgun’un haberine göre Doğan mahkemeye dilekçe sunarak davayı geri aldı.



Bugün yapılan duruşmada mahkeme, davacının davasını geri alması nedeniyle davada karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.



Ne olmuştu?



Köşe yazarı Cem Küçük, 7 ve 9 Nisan 2015 tarihinde Yenişafak’taki köşesinde Aydın Doğan’ı eleştiren yazılar kaleme aldı. Küçük, “İhanetin net görüntüsü ve bavullarla taşınan paralar” başlıklı yazılarında Aydın Doğan’ı ve sahibi olduğu medya grubundaki gazetecileri DHKP/C’yi himaye etmekle suçlamıştı.

Söz konusu yazılar üzerine harekete geçen Aydın Doğan’ın avukatları, Küçük’ün müvekilleri hakkında sürekli gerçek dışı ve karalayıcı yazılar yazdığını iddia ederek, kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı



Cumhuriyet