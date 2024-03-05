Aydın, Mersin ve Hatay'da Vatan Partisi adayları duyuruldu

Vatan Partisi Aydın il başkanlığı yerel seçimlerde yarışacak 18 adayını düzenlediği törenle duyurdu.



Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı adayı avukat Zühre Genişel oldu.



"Halkçı ve kamucu belediye" sloganı ile Mersin'de de aday tanıtım töreni yapıldı.



Vatan Partisi Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yalçın Öktem, kent için planlarını anlattı.



Hatay'da Vatan Partisi adayları sahaya indi. Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Av. Edib Hadimoğulları, neden aday olduğunu açıkladı.



Ordu'da adaylar halkla emekçilerle bir araya geliyor. Vatan Partisi Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sedat Kutlu, Gülyalı Belediye Başkan Adayı Osman Erdaş ve Altınordu Belediye Başkan Adayı Atıf Gürsoy Gülyalı'da seçim çalışması yürüttü.



Vatan Partisi heyeti, tekstil fabrikasında çalışan kadınlarla bir araya geldi. Emeğin ve kadının baş tacı olacağı günlerin sözünü verdi.