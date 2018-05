Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek’e aydınlardan destek gelmeye devam ediyor.

Alınan baskın seçim kararıyla 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını açıklayan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’e aydınlardan destek gelmeye devam ediyor.



‘CUMHURBAŞKANI GİBİ ÇALIŞIYOR’



Tiyatro Oyuncusu, Yönetmen Murat Demirbaş:



Sayın Doğu Perinçek şu anda zaten cumhurbaşkanı gibi çalışarak Türkiye’nin komşularıyla sağlam ilişkiler kurmasına çok yardımcı oluyor. Önümüzdeki süreç cumhuriyet devriminin kazanımlarıyla dünyadaki yeni dengelerin içinde vatan bütünlüğünü savunma dönemi. Bunu en iyi savunacak aday ise Doğu Perinçek. Bizim açımızdan şu da çok önemli: Ben Doğu Bey’in çok sağlam gerçek bir sanatsever olduğunu biliyorum. Tiyatroyu operayı çok yakından takip ettiğini biliyorum. Bu profil bile başlı başına sanatçıların ona destek olması için yeterli diye düşünüyorum.



HALK OZANLARINDAN DESTEK



Halk Ozanları Derneği (OZAN-DER) Genel Sekreteri Ali Kocaoğlu:



“Doğu Perinçek bizim gönlümüzün adayı. Liderimiz. Cumhurbaşkanı olmasını çok isteriz. 100 bin imza ile aday olması önemli. Perinçek’i on yıllardır yakından takip ediyor ve iyi tanıyorum. Silivri’de FETÖ kumpasını parçalayıp Ergenekon’dan çıkılmasına öncülük etti. Türkiye’yi Türk bayrağı ve Atatürk devrimleri etrafında topluyor. Başta işçi sınıfı olmak üzere, ülkemizin bağımsızlığından yana olan tüm kesimleri birleştiriyor. Devrimci ve halkçıları adım adım örgütlüyor. Türkiye’ye emperyalist saldırının bir parçası olarak gündeme getirilen “Ermeni soykırımı” yalanıyla ilgili tezleri yerle bir etti. Her zaman bu topraklara bağlı sanatçıların yanında yer aldı. Cumhurbaşkanlığı adaylığında, madem 100 bin imza gibi bir zorluk çıkarılıyor, ben de devrimci ozan geleneğini devam ettiren bir sanatçı olarak bütün kalbimle Doğu Perinçek için imza verilmesi çağrısı yapıyorum.”



‘DIŞ POLİTİKADA UZMAN’



Eski MHP Milletvekili Mehmet Gül’ün oğlu Şeref Gül:



“Ermeni meselesiyle ilgili Lozan’da Rahmetli babam, Doğu Bey’le birlikte o dönemin aydınları devlet adamları bir koz yaratarak çok ciddi bir hamle yaptılar ve Türkiye adına dış politikada kasap millet tanımlamasının önüne geçerek başarı elde ettiler. Doğu Bey’in yer yüzüyle alakalı bölgeyle alakalı stratejileri ve ortaya koyduğu fikirler eninde sonunda geliyor Doğu Bey’i haklı çıkartıyor. Doğu Perinçek tartışmasız bir şekilde bir dış politika uzmanı. Kendisini iç politikada denemedik. Ama dış politikada başarısını kimse yok sayamaz. Doğu Bey’in fikri derinliğini de tartışılabilecek bir noktada görmüyorum. Perinçek’in Avrasyayla ilgili, bölgemizle ilgili tespitleri batıyla ilişkileri, doğuyla ilişkilerinde ortaya koyduğu değerler son derece doğru ve haklı çıkıyor. Devlet erkinin Doğu Bey’i bir aksakallı olarak görmesini , temasta olmasını Türk Milleti ve devleti açısından önemli görüyorum. Kim kazanırsa kazansın Doğu Bey’in işin bir tarafında olması gerektiğini görüyoruz."



Yazar Şair Onur Caymaz:



Yetmişten fazla kitap yazmış, geçmişi Türkiye’de antiemperyalist mücadelenin tarihiyle dolu, ülkenin tarlalarından, maden ocaklarından zindanlarına dek her yerine iz bırakmış, Cemal Süreya’dan Turan Dursun’a dek dünyasını yazarlarla düşünce adamlarıyla kurmuş, aydınlanmacı, devrimci bir öncünün “seçme seçilme” adıyla tanımlanan demokratik hakkının “seçilme” bölümünün yüz bin imza gibi tuhaf bir engele takılması nereden bakılırsa bakılsın tutarsızlıktır.



Görebildiğim, onca imkânsızlığı aşan yürekli bir kalabalık, aynı Silivri’de olduğu gibi bu engeli “de” aşmak için günlerdir seferberlik ilan etmiş durumda! Mustafa Kemal’in kurduğu Türkiye’nin neredeyse bu son dönemecinde vatanımızın geleceğine çalışıyorlar. Herkes kendi savaşını kendi cephesinde veriyorsa biz de buradayız, yonttuk kalemi. Buradayız tabii... Dilekçeyi imzalamıştım, yetmedi mi diyormuş beyler, gidip YSK’ya atacağız imzamızı!



Ressam, TSB Genel Başkan Yardımcısı Nur Çiçek:



Doğu Perinçek çağdaş dünya görüşüne sahip devrimci bir lider. Değil Türkiye’de artık dünyada fazla örneği bulunmayan büyük ulusal liderlerden. Kendini Türkiye’nin bağımsızlığına adamış güçlü bir dava adamı.



Doğu Perinçek, aynı zamanda psikolojik ve fiziki tüm silahları elinde bulunduran emperyalist güçlere karşı kararlı duruşuyla mevziler kazanan yiğit bir hukukçu. Bütün engellemelere ve baskılara karşın içeride Ergenekon tertibini çökertti, dışarıda Ermeni soykırım yalanını yerle bir etti.



Bu başarıları, bu zaferleri maddi olanaksızlıklarla gerçekleştirdi. Bunun için onu her dönemde hapse attılar. Ömrünün uzun yılları Namık Kemaller gibi, Nazım Hikmetler gibi hapislerde geçti.



Ben vatansever bir sanatçı olarak aklımla, vicdanımla sesleniyorum: Bugün ayaklar altına alınan sanatı yeniden başüstüne çıkaracak, ülkemizin rotasını yeniden Ata’mızın rotasına çevirecek tek lider bugünün Atatürk’ü Doğu Perinçek’tir. Doğu Perinçek’in adaylığını desteklemek benim için onurdur.



Eski CHP Milletvekili Engin Ünsal:



Anayasanın 67’nci maddesinde düzenlenmiş olan seçme ve seçilme hakkı temel bir haktır. Bu hakkın kullanımını zorlaştıran her türlü girişim Anayasaya aykırıdır. İktidarın bu hakkın kullanımına ilişkin ve kullanımını zorlaştıran her türlü düzenleme yapılacak seçime gölge düşürecektir. Seçme hakkının ciddi olarak kısıtlayan karar, iktidar partisinin meşruiyetinin sorgulanmasına ve seçimlerin iptaline neden olacak kadar önemlidir ve kabul edilemez. Seçmenler bu düzenlemeye karşı gerekli tepkiyi gösterip bu hakkın kullanımını sağlamalıdırlar.



Enerji-İş Sendikası Genel Başkanı Volkan Türkyılmaz:



Baskın seçim bir darbeydi. Cumhurbaşkanlığına aday olmak için gerekli olan 100 bin imza toplama konusunda çıkarılan zorluklar da bu darbeyi bir kat daha artırdı. Seçme ve seçilme hakkı olabildiğince zorlaştırılmıştır. Bu zaten demokrasinin ruhuna aykırı bir durum. Bu zorlukların bir şekilde cevaplandırılması için insanların kendi düşüncelerine uymadığına inandıkları adaylara dahil gidip imza vermeleri önemlidir. Demokrasinin ruhunu canlandırmak ve seçilme hakkının hayat bulması için bütün seçmenleri ilçe seçim kurullarına giderek imza vermeye davet ediyorum.