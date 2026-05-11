Aydın’da usulsüz rapor skandalı: Aralarında doktor da var!

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesindeki ekipler, rüşvet ve evrakta sahtecilik suçlarına yönelik yürüttükleri incelemelerde bir suç ağını deşifre etti. Yapılan araştırmalar sonucunda, çeşitli adli süreçlerde kullanılmak maksadıyla usulsüz sağlık raporu düzenlendiği saptandı.

DOKTOR VE ARACILAR İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Tespitlerin ardından harekete geçen polis ekipleri, Nazilli Devlet Hastanesi'nde görevli doktor F.D. ile rüşvet eylemlerine aracılık ettiği belirlenen S.İ. ve H.B. isimli şahısları düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturmanın genişletilmesiyle birlikte, söz konusu rüşvet suçuyla bağlantısı saptanan A.B. ile başka bir olaydan dolayı halihazırda tutuklu bulunan R.K. hakkında da adli işlem uygulandı.

Emniyet müdürlüğündeki ifade ve yasal işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şahıslardan doktor F.D., A.B., H.B. ve tutuklu sanık R.K., mahkeme heyeti tarafından tutuklandı.

Emniyet ve adliye birimlerinin, olayın tüm detaylarını aydınlatmak amacıyla başlattığı soruşturmayı sürdürdüğü öğrenildi.