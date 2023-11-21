Aydın'da Zehir Tacirliği: "Zanlılar Çıktıkları Mahkemece Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi"

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda 7 kilo uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheliler tutuklandı.

Aydın'da Zehir Tacirliği: "Zanlılar Çıktıkları Mahkemece Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi"
Aydın'a Yüklü Miktarda Uyuşturucu Madde Sokmak İsteyen Zanlılar Tutuklandı
Son Güncelleme:

Aydın’a yüklü miktarda uyuşturucu madde sokmak isterken Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda yaklaşık 7 kilo uyuşturucu madde ile yakalanan zanlılar çıkarıldığı Germencik Adliyesi’nde tutuklanarak E Tip cezaevine gönderildi.

Zanlılar E Tip Cezaevi’ne Gönderildi

Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sabah karşı düzenlenen operasyonda il genelinde 2023 yılının en fazla miktardaki uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Narkotik köpeklerinin da katıldığı operasyonda bir öncü diğeri taşıyıcı iki araçta yapılan aramada İstanbul plakalı bir binek aracın bagajında poşetlenmiş vaziyette 7 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerle birlikte gözaltına alınan V.S., İ.A., E.G. ve Ü.D. isimli zanlılar çıkarıldıkları Germencik Adliyesi’nde tutuklanarak Aydın E Tip Cezaevi’ne gönderildi.

Sakarya'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: "8 Şüpheliden 5'i TutukluSakarya'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: "8 Şüpheliden 5'i TutukluGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# uyuşturucu # aydın
Çok Okunanlar
Altın Gaza Geldi! Yok Böyle Yükseliş!
Altın Gaza Geldi! Yok Böyle Yükseliş!
21 Kasım 2023 Depremler Arttı
21 Kasım 2023 Depremler Arttı
Meteoroloji'den Fırtına Uyarısı!
Meteoroloji'den Fırtına Uyarısı!
BEDAŞ Tüm O İlçeleri Paylaştı!
BEDAŞ Tüm O İlçeleri Paylaştı!
İstanbul'a Kar Geliyor!
İstanbul'a Kar Geliyor!
Öne Çıkanlar Dünya bu adamı konuşuyor: "Filistin için elime silah almaya hazırım!" Dünya bu adamı konuşuyor: "Filistin için elime silah almaya hazırım!" Kuru Üzümün İçindeki Gizem! Kuru Üzümün İçindeki Gizem!