Aydın'da Zehir Tacirliği: "Zanlılar Çıktıkları Mahkemece Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi"

Aydın’a yüklü miktarda uyuşturucu madde sokmak isterken Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda yaklaşık 7 kilo uyuşturucu madde ile yakalanan zanlılar çıkarıldığı Germencik Adliyesi’nde tutuklanarak E Tip cezaevine gönderildi.

Zanlılar E Tip Cezaevi’ne Gönderildi

Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sabah karşı düzenlenen operasyonda il genelinde 2023 yılının en fazla miktardaki uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Narkotik köpeklerinin da katıldığı operasyonda bir öncü diğeri taşıyıcı iki araçta yapılan aramada İstanbul plakalı bir binek aracın bagajında poşetlenmiş vaziyette 7 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerle birlikte gözaltına alınan V.S., İ.A., E.G. ve Ü.D. isimli zanlılar çıkarıldıkları Germencik Adliyesi’nde tutuklanarak Aydın E Tip Cezaevi’ne gönderildi.