Aydın'ın Köşk ilçesinde öğrencilerden "Cumhuriyet'in 100. yılı" koreografisi

Aydın'ın Köşk ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencileri, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında okul bahçesinde çeşitli koreografiler oluşturdu. 325 öğrenci, "Cumhuriyet" yazısı ve 100 rakamı ile Türk bayrağının birlikte tasarlandığı koreografiyi sergiledi.

Aydın'ın Köşk ilçesinde öğrencilerden "Cumhuriyet'in 100. yılı" koreografisi
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Aydın'ın Köşk ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencileri, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında okul bahçesinde çeşitli koreografiler oluşturdu.

Beyköy Polis Abla İlk ve Ortaokulu bahçesinde öğretmenlerinin koordinasyonunda toplanan 325 öğrenci, "Cumhuriyet" yazısı ve 100 rakamı ile Türk bayrağının birlikte tasarlandığı koreografiyi sergiledi.

Dronla görüntülenen çalışmayla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Beyköy Polis Abla Ortaokulu Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Cemal Güngör Gökalp, Cumhuriyet'in 100. yılını coşkuyla kutlamak için farklı etkinlikler planladıklarını belirtti.

Koreografilerin tasarımı için iki hafta çalıştıklarını, üç günlük provanın ardından bugün başarılı bir performans sergilediklerini ifade eden Gökalp, öğrencilerin unutamayacağı bir deneyim yaşadıklarını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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