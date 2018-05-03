Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanı adaylığı için başlatılan 100 bin imza seferberliğine bilim dünyasından tiyatroculara, siyasetçilerden ses sanatçılarına; toplumun farkı kesimlerinden katılım var. Perinçek'e imza veren aydınlarımızı izliyoruz.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek için başlatılan 100 bin imza seferberliğine destek çığ gibi büyüyor. Bilim insanları, ses sanatçıları, tiyatrocular, siyasetçiler...Toplumun önde gelen isimleri, Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek’e imza seferberliğinde birleşti.



Uğur Mumcunun ağabeyi Avukat Ceyhan Mumcu cumhurbaşkanlığı için Perinçek’e destek çağrısı yaptı.



Cumhuriyet tarihçiliğinin önemli isimlerinden Prof. Dr. Sina Akşin de yurttaşları Perinçek’e destek vermeye çağırdı.



Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ…O aynı zamanda Türkiye Gençlik Birliği’nin en genç üyesi.. Son Sümer Kraliçesi de “Perinçek” diyor.



Şarkılarıyla yurttaşları büyüleyen Müzisyen-yazar Tuna Kiremitçi de Perinçek için seferberliğe katılıyor.



Bilim dünyasının önde gelen isimleri arasında yer alan akademisyen Prof. Dr. Sencer İmer de Perinçek’e destek veren isimler arasında.





ulusal.com.tr