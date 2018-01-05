"Amerika Hakan Atilla'ya karşı" davasında jüri, eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın 6 olaydan 5'inde suçlu olduğunu iddia etti.
Peki verilen karar ne anlama geliyor? Dava yeni kumpasları da gündeme getirir mi?
Aydınlık Gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik’e göre kumpas, Hakan Atilla davası ile sınırlı kalmayacak.
Davayı yakında izleyen tecrübeli gazeteci Özçelik, sürecin Washington ile Ankara arasındaki siyasi pazarlıklara göre şekilleneceğini belirtti.
ulusal.com.tr
Amerika'daki Hakan Atilla davasında jürinin verdiği karar ve süreç tartışılıyor. Davayı yakından izleyen tecrübeli gazeteci İsmet Özçelik, Amerika'nın, kumpas sürecini Hakan Atilla davası ile sınırlı tutmayacağı görüşünde
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