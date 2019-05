Aydınlık gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik, bugünkü yazısında YSK'nın verdiği İstanbul kararının Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'a tuzak olup olmadığını sordu. Yazısında, Erdoğan'a 'gönül bağı' olanların 'tuzak'tan söz ettiğini belirten Özçelik, gerekçelerin de özetle "İstanbul’da kaybettik. Şimdi iptal edildi. Tartışmalı bir karar. Parti üyelerimiz bile ikna olmadı. Ekrem İmamoğlu ‘mağdur’ duruma düştü. Seçimi daha açık farkla kazanırsa ne olacak? Birileri Reis’i yaralı bırakmak istemiyor. Sırtını ikinci kez yere vurarak iyice etkisiz hale getirmek istiyor." olduğunu yazdı

Aydınlık gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik, bugün "İstanbul kararı Erdoğan'a tuzak mı?" başlıklı bir yazı kaleme aldı.



Özçelik'in yazısı şöyle:



"YSK kararı AKP içinde de tartışılıyor.



İstanbul rantından yararlananlar sevinçli.



“Bir umut daha doğdu” havasındalar.



Ama Erdoğan’a “gönülden bağlı” olanlar tedirgin.



Sevinç çığlığı atmıyorlar.



Kararın Ramazanın ilk günü verilmesine vurgu yapılıyor.



Belli ki içlerine sinmemiş.



“Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmaz” diyenler bile var.



Tartışmanın uzayacağı anlaşılıyor.



SUÇLAMALAR



AKP dönemi zenginleri eleştiriliyor.



“Su akarken küpünü dolduranlar” hedefte.



ANAP zenginleri hatırlatılıyor.



“ANAP dönemi zenginlerinin hepsi daha sonra perişan oldu.



Piyangodan para çıkanların durumuna düştüler.



Emeksiz kazancın sonu hep aynı.



Kimseye hayır getirmiyor” vurgusu yapıyorlar.



İPTAL, TUZAK MI?



Erdoğan’a “gönül bağı” olanlar “tuzak”tan söz ediyor.



Gerekçeleri de özetle şöyle:



“İstanbul’da kaybettik.



Şimdi iptal edildi. Tartışmalı bir karar.



Parti üyelerimiz bile ikna olmadı.



Ekrem İmamoğlu ‘mağdur’ duruma düştü.



Seçimi daha açık farkla kazanırsa ne olacak?



Birileri Reis’i yaralı bırakmak istemiyor.



Sırtını ikinci kez yere vurarak iyice etkisiz hale getirmek istiyor.



KAZANSAK DA KAYBETTİK



Seçimi yeniden kazansak bile kimse inanmayacak.



Yaşananları biz kendimize bile açıklayamıyoruz ki halka açıklayalım.



‘Reis’e büyük bir tuzak kuruldu.



Ne yazık ki ‘Reis’ de uyarıları dinlemedi.



Tuzağa düştü.



23 Haziran’da kazansak da kaybettik!



PARTİ FEDA EDİLİYOR



Ekonomik kriz büyüyor.



Dolar fırladı.



Zamlar durmadı, adeta koşturuyor.



Seçim, krizi daha da derinleştirecek.



Bunu görmemek için kör olmak lazım.



Belli kesimlerin küpünü doldurması için parti feda ediliyor.



Düne kadar ‘yeni partiye’ pas veren yoktu.



YSK kararından sonra yeni arayış içine girenler arttı.



Birileri inişimizi hızlandırmaya çalışıyor.



23 Haziranda kaybedersek iktidarımız da tartışılmaya başlayacak.



2023’e kadar çok zor.



Bindik bir alamete, gidiyoruz ...”



HER KAFADAN AYRI SES



Ankara kulisleri çok hareketli.



Her kafadan bir ses çıkıyor.



Özellikle de AKP’de.



Bir AKP MKYK üyesine neler olduğunu sordum.



Yapılan açıklamalara fazla anlam yüklenemesini istedi.



“Neden?” diye sordum.



“31 Mart sonrası dağıldık. Oyun disiplininden koptuk. Kimse ne yapacağını bilmiyor. Düşünmeden açıklama yapılıyor. Bunlar da herkesin kafasını karıştırıyor. Bir an önce toparlanmazsak sonrasını düşünmek bile istemiyorum. YSK kararı milat olacak gibi” karşılığını verdi.



PINARHİSAR CEZAEVİ



Bir AKP kurucusu ile son durumu konuştum.



Şu anda partiden uzak.



Ama gelişmeleri çok yakından izliyor.



“YSK kararını”, Erdoğan’ın şiir okuma nedeniyle hapse girişine benzetti.



Sonra da şunları söyledi:



“Erdoğan’ın hapse girişi önceden planlanmış.



Hapishane bile çok önce hazırlanmış.



İrtibat bürosu gibi bir yer.



Kebap partileri falan...



Bunları sonradan öğrendim.



Yani sürecin bir halkası.



Süreci kimin yönettiği de belli.



Aynı merkez şimdi İmamoğlu için çalışıyor.



Destekleyenlere bakın anlarsınız.



Geçmişte Özal’ı öve öve bitirememişlerdi.



Çiller’i ‘sarışın güzel kadın’ diye sunmuşlardı.



AKP kurulduğu günlerde Erdoğan için de aynı şeyleri yapmışlardı.



Şimdi İmamoğlu için görev başındalar.



İmamoğlu’nun Pınarhisar’ı YSK kararı.



2023’e hazırlıyorlar..."



ulusal.com.tr