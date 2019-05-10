Aydınlık gazetesi Ankara temsilcisi İsmet Özçelik, Ali Babacan ve Beşir Atalay'ın 4 Mayıs 2019 Cumartesi günü Çukurambar semtinde bir pastanede bazı isimlerle görüştüğünü yazdı. Özçelik, görüştüğü o isimlerden birinin kendisine "Ali Babacan çok kararlıydı. Gemileri yakmış gibiydi" dediğini yazdı

Aydınlık gazetesi Ankara temsilcisi İsmet Özçelik'in yazısı şöyle:



"



Buradaki pastaneler ve lokantalar daha çok AKP’lilerin uğrak yeri.



P. ... Pastanesi de bunlardan biri.



4 Mayıs Cumartesi günü ağır konukları varmış.







VİP odasında 2 saat kadar kalmışlar.



Çıkışta ayak üstü sohbetler de yapmışlar.



BABACAN KARARLI



Onlardan biriyle görüştüm.



İzlenimlerini sordum.



“Ali Babacan çok kararlıydı.



Gemileri yakmış gibiydi.



Güçlü bir işaret aldığı anlaşılıyor.



Ama Beşir Bey’i biraz tedirgin gördüm” dedi.



Yer AKP’lilerin uğrak yeri.



Belli ki görülsün istenmiş.



YOLA DEĞİL, YOLLARINA DEVAM



Olay sonrası Gül-Babacan ekibine yakın isimlerle sohbet ettim.



Yola çıkmışlar.



Ama “yola devam” değil.



“Yolumuza devam” havasındalar.



Zamanlamayı sordum.



“En uygun zaman” karşılığını verdiler.



Gerekçelerini de beş maddede özetlediler:



“Erdoğan zayıfladı.



Parti zayıfladı.



Bakanlar zayıf.



Bürokrasi zayıf.



Uluslararası konjonktür uygun.”



PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK KAYBOLDU



Daha sonra da AKP’lilerle bir araya geldim.



Davutoğlu’nun çıkışını fazla önemsemiyorlar.



Ama Gül-Babacan ikilisinden endişeliler.



Değerlendirmeleri şöyle:



“Kabul edelim parti inişte.



İstanbul, Ankara iyi olmadı.



Psikolojik üstünlüğümüzü kaybettik.



Partideki fareler kıpırdanmaya başladı.



Gül-Babacan ekibi büyük olmasa da parça koparabilirler.



Baraj artık yüzde 10 değil, yüzde 50.



Birkaç puan bile önemli.”



ONAY ÇIKMIŞ



Sonra da şöyle devam ettiler:



“Gelişmeleri yakından takip ediyoruz.



Daha açık oynamaya başladılar.



Son günlerde Londra temasları artmıştı.



Demek ki İngiltere’den onay çıkmış.”



YUMUŞAK KARIN: DAMAT



Bu arada, Babacan’ın bürokrasi içindeki ekibi de faaliyette.



Açıkça kampanyaya başlamışlar.



Özellikle de ekonomi bürokrasisinde.



Erdoğan’ı değil;



Damat Berat Albayrak’ı hedef alıyorlar.



Damadı yumuşak karın olarak gördükleri anlaşılıyor.



AKP’NİN YENİ SORUNU: DOĞUM



AKP’de gerilim yükseliyor.



Ekonomik kriz.



Acil para ihtiyacı.



Terör olayları.



Dış sorunlar.



İstanbul seçimi.



Şimdi buna bir de doğum sancısı eklendi.



2019 her açıdan sıkıntılı.



2020 de hiç iyi gözükmüyor.



Yakında “seçim tamtamları” çalmaya başlarsa sürpriz olmaz.



Artık AKP’de bile “Türkiye’yi tek başına yönetemeyiz” diye konuşuluyor.



Orada da “Milli Hükümet” sesleri duyuluyor.



İzliyoruz..."



ulusal.com.tr AKP döneminin yıldızı parlayan semti: Çukurambar Buradaki pastaneler ve lokantalar daha çok AKP’lilerin uğrak yeri.P. ... Pastanesi de bunlardan biri.4 Mayıs Cumartesi günü ağır konukları varmış. Ali Babacan ve Beşir Atalay VİP odasında 2 saat kadar kalmışlar.Çıkışta ayak üstü sohbetler de yapmışlar.Onlardan biriyle görüştüm.İzlenimlerini sordum.“Ali Babacan çok kararlıydı.Gemileri yakmış gibiydi.Güçlü bir işaret aldığı anlaşılıyor.Ama Beşir Bey’i biraz tedirgin gördüm” dedi.Yer AKP’lilerin uğrak yeri.Belli ki görülsün istenmiş.Olay sonrası Gül-Babacan ekibine yakın isimlerle sohbet ettim.Yola çıkmışlar.Ama “yola devam” değil.“Yolumuza devam” havasındalar.Zamanlamayı sordum.“En uygun zaman” karşılığını verdiler.Gerekçelerini de beş maddede özetlediler:“Erdoğan zayıfladı.Parti zayıfladı.Bakanlar zayıf.Bürokrasi zayıf.Uluslararası konjonktür uygun.”Daha sonra da AKP’lilerle bir araya geldim.Davutoğlu’nun çıkışını fazla önemsemiyorlar.Ama Gül-Babacan ikilisinden endişeliler.Değerlendirmeleri şöyle:“Kabul edelim parti inişte.İstanbul, Ankara iyi olmadı.Psikolojik üstünlüğümüzü kaybettik.Partideki fareler kıpırdanmaya başladı.Gül-Babacan ekibi büyük olmasa da parça koparabilirler.Baraj artık yüzde 10 değil, yüzde 50.Birkaç puan bile önemli.”Sonra da şöyle devam ettiler:“Gelişmeleri yakından takip ediyoruz.Daha açık oynamaya başladılar.Son günlerde Londra temasları artmıştı.Demek ki İngiltere’den onay çıkmış.”Bu arada, Babacan’ın bürokrasi içindeki ekibi de faaliyette.Açıkça kampanyaya başlamışlar.Özellikle de ekonomi bürokrasisinde.Erdoğan’ı değil;Damat Berat Albayrak’ı hedef alıyorlar.Damadı yumuşak karın olarak gördükleri anlaşılıyor.AKP’de gerilim yükseliyor.Ekonomik kriz.Acil para ihtiyacı.Terör olayları.Dış sorunlar.İstanbul seçimi.Şimdi buna bir de doğum sancısı eklendi.2019 her açıdan sıkıntılı.2020 de hiç iyi gözükmüyor.Yakında “seçim tamtamları” çalmaya başlarsa sürpriz olmaz.Artık AKP’de bile “Türkiye’yi tek başına yönetemeyiz” diye konuşuluyor.Orada da “Milli Hükümet” sesleri duyuluyor.İzliyoruz..."