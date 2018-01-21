Başbakan Binali Yıldırım, Afrin operasyonda bilgilendirme yapmak için medya yöneticileriyle bir araya geldi. Toplantıya Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Çağdaş Cengiz ve Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel'de katıldı. Başbakan, Yücel'in "Operasyonun başarısı açısından Suriye Devleti'yle görüşecek misiniz?" sorusuna "Görüşmeler dolaylı olarak devam ediyor" yanıtını verdi.

Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili Başbakan Binalı Yıldırım, bilgilendirne toplantısı yaptı.



İstanbul'da ki toplantıya gazete ve televizyon kanalı yöneticileri davet edildi. Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Çağdaş Cengiz ile Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel'de toplantıya katılan isimler arasındaydı.







Basına kapalı yapılan medya temsilcilerini bilgilendirme toplantısı 1,5 saat sürdü. Başbakan Yıldırım, toplantıda medya yöneticileriyle önemli bilgiler paylaştı.







Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel, Başbakan'a "Operasyonun başarısı için Suriye Devleti ile görüşecek misiniz" diye sordu. Yıldırım'ın yanıtı "Suriye Devleti ile alt düzeyde görüşmeler devam ediyor" oldu.







Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Çağdaş Cengiz'in sorusu da Afrin'de "ÖSO ve Türk Ordusu ayrı hareket ediyor" söylemleriydi. "Bu doğru değil" diyen Yıldırım "ÖSO'nun Fırat Kalkan'nda olduğu gibi Türk Ordusu'yla birlikte hareket ettiğini" söyledi.