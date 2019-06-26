Aydınlık duyurmuştu! Tank Palet'te yeni gelişme

Aydınlık'ın, Hükümet'in Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirme kararından geri adım attığına ilişkin haberinin ardından bugün işçilere şartnamenin hükümlülükleri bildirildi. Böylece fabrikanın özelleştirmesinden geri dönüldüğü işçilere de ilan edilmiş oldu.

SEDA AKYÜZ/ AYDINLIK



Hükümet, geçen aralık ayında Sakarya’nın Arifiye İlçesi'ndeki



İŞÇİLERE TEBLİĞ EDİLDİ

Haberin ardından yetkililer harekete geçerek bugün Sakarya'nın Arifiye İlçesi'ndeki fabrikaya gitti. Sabah saatlerinde başlayan toplantıya fabrikalar genel müdür yardımcısı, Asfat Genel Müdürü, fabrikalar genel müdürlüğü insan kaynakları başkanı, Tank Palet Fabrikası Müdürü ve Türk Harb-İş sendika temsilcisi katıldı. İşçilere mesai bitiminden sonra fabrikadan çıkmamaları yönünde talimat verildi. Saat 17.00 sularında da işçilere şartnamenin koşulları bildirildi. Duyurulan koşullara göre; işçiler Milli Savunma Bakanlığı'nın işçisi olarak kalmaya devam edecek. Tüm işlemler MSB'ye bağlı Asfat Şirketi üzerinden yürütülecek. Fabrikada örgütlü Türk Harb-İş Sendikası ile imzalanan toplu iş sözleşmesi devam edecek. Örgütlü sendika değişmeyecek. Emekli olup çalışmaya devam etmek isteyenler BMC'ye geçecek.



NASIL OLACAK?

Öte yandan şartnamenin diğer koşulllarına göre; daha önce fabrikanın tamamı 25 yıllığına BMC’ye devredilecekken şimdi fabrikanın sadece Altay Tankı’nın üretileceği kısmının kiraya verilecek. Tüm işlemler Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı Asfat Şirketi üzerinden yapılacak. BMC kiracı olacak. Böylece işçiler MSB bünyesinde kalmaya devam edecek. BMC’nin daha önce tüm fabrikayı 25 yıllığına kiralama hakkı olacakken şimdi sadece Altay Tankı’nın üretileceği kısmı kiralayabileceği ifade edildi. Altay Tankı’nın üretimi sırasında da Asfat BMC’ye üretimi yaptıracak, BMC de faturayı MSB’ye kesecek, MSB de Asfat üzerinden “hizmet alımı” karşılığı parayı ihaleyi alan şirkete ödeyecek. Hükümet, geçen aralık ayında Sakarya’nın Arifiye İlçesi'ndeki Tank Palet Fabrikası’nın özelleştirilmesine karar vermişti. Ortada şartname yokken fabrikanın Katar ortaklı BMC’ye 25 yıllığına kiralanacağına ilişkin Hükümet'ten gelen açıklamalar fabrikada örgütlü Türk Harb- İş Sendikası’nı harekete geçirdi. Fabrikanın milli güvenlik açısından önemli bir yer olduğunun altını çizen sendika konuyu yargıya da taşımıştı. Tüm yaşanan bu gelişmelerin ardından Aydınlık'ın manşetinden duyurduğu “Tank Palet Devlette Kalıyor” başlıklı haberi büyük ses getirdi.Haberin ardından yetkililer harekete geçerek bugün Sakarya'nın Arifiye İlçesi'ndeki fabrikaya gitti. Sabah saatlerinde başlayan toplantıya fabrikalar genel müdür yardımcısı, Asfat Genel Müdürü, fabrikalar genel müdürlüğü insan kaynakları başkanı, Tank Palet Fabrikası Müdürü ve Türk Harb-İş sendika temsilcisi katıldı. İşçilere mesai bitiminden sonra fabrikadan çıkmamaları yönünde talimat verildi. Saat 17.00 sularında da işçilere şartnamenin koşulları bildirildi. Duyurulan koşullara göre; işçiler Milli Savunma Bakanlığı'nın işçisi olarak kalmaya devam edecek. Tüm işlemler MSB'ye bağlı Asfat Şirketi üzerinden yürütülecek. Fabrikada örgütlü Türk Harb-İş Sendikası ile imzalanan toplu iş sözleşmesi devam edecek. Örgütlü sendika değişmeyecek. Emekli olup çalışmaya devam etmek isteyenler BMC'ye geçecek.Öte yandan şartnamenin diğer koşulllarına göre; daha önce fabrikanın tamamı 25 yıllığına BMC’ye devredilecekken şimdi fabrikanın sadece Altay Tankı’nın üretileceği kısmının kiraya verilecek. Tüm işlemler Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı Asfat Şirketi üzerinden yapılacak. BMC kiracı olacak. Böylece işçiler MSB bünyesinde kalmaya devam edecek. BMC’nin daha önce tüm fabrikayı 25 yıllığına kiralama hakkı olacakken şimdi sadece Altay Tankı’nın üretileceği kısmı kiralayabileceği ifade edildi. Altay Tankı’nın üretimi sırasında da Asfat BMC’ye üretimi yaptıracak, BMC de faturayı MSB’ye kesecek, MSB de Asfat üzerinden “hizmet alımı” karşılığı parayı ihaleyi alan şirkete ödeyecek.