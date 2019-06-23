Aydınlık gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik: Basın kulisleri yeni bir olayla çalkalanıyor

Aydınlık gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik, bugünkü yazısında, "Her gün yeni bir skandal duyuyoruz. Basın kulisleri yeni bir olayla çalkalanıyor." ifadelerini kullandı. Özçelik, anlatılan olayı aktardı

"İstanbul seçimleri bugün yapılıyor.Yaratılan sahte gündem sona erecek.Türkiye mecburen gerçek gündemine dönecek.Toplumun tüm kesimleri sıkıntıda.Çarklar durma noktasında.İşsizlik artışı, bütçe açığı, peş peşe gelen zamlar…Çiftçi seneye ekim yapıp yapmamayı tartışıyor.Ekonomi diplerde.Sorunlar ciddi.Herkes borçlu.Kimi bankaya, kimi mal aldığı firmaya, kimi çalışanlara...Kamunun da durumu aynı.Kamu da borçlarını ödeyemiyor.Kamu borcunu ödemeyince zincir kopuyor.Durum vahim, kriz derinleşiyor.Topyekün tasarruf şart.Örnek olması gerekenler tam tersini yapıyor.Savurganlık tüm hızıyla sürüyor.Lüks harcamalar, araba saltanatı…Bir elleri yağda, bir elleri balda.Kimi özel uçakla maça gidiyor.Kimi hemşerilerinin neredeyse tamamını maaşa bağlamış.Kimi her gün kendine yakın firmalarla birlikte.Tasarruf konuşulurken, savurganlık artıyor.Her gün yeni bir skandal duyuyoruz.Basın kulisleri yeni bir olayla çalkalanıyor.İşte anlatılan olay:Bir bakan gazetelerde çıkan fotoğrafını beğenmemiş.Açmış telefonu o kuruluşların yöneticilerini fırçalamış.“Çirkin fotoğraflarımı koyuyorsunuz” demiş.“Bana kasıtlı mı yapıyorsunuz?” diye itham etmiş.Neyse, konuşulmuş bir yol bulunmuş.Bulunan çözüm şöyle:İlgili kuruluşlar foto muhabirinin çektiği fotoğrafları önce bu bakanın danışmanına gönderiyor. Fotoğraflar seçiliyor, uygun görülenler servis ediliyor ya da yayınlanıyor.Önce inanmadım.Akıl alır gibi değildi.Sonra iddiaları Foto Muhabirleri Derneği üyesi gazeteci arkadaşlara sordum.Hepsi doğruladı.Bakana sitem ettiler.“Makina ne görüyorsa onu çekiyor” diye tepki gösterdiler.“Peki yöneticiler buna nasıl izin verdi?” dedim.“Bilemiyoruz” yanıtını verdiler.Kıdemli bir foto muhabiri şunları söyledi:“Gazetecilikte çok şey gördüm. Ama böylesini ilk kez duydum. Önce ben de inanmadım. Abartıldığını düşündüm. Ama gerçekmiş. Böyle giderse her bakan için ayrı bir onay merkezi kuracağız. Buna izin veren yöneticiler hem kendilerini, hem de gazeteciliği öldürüyorlar. İlerde anılar anlatırken, bu günler yazılırken bu yöneticiler de yazılacak. Milat olarak anılacak.”Manzara bu.Türkiye değil, kendi görüntüleri önde.Halkta bakanlara tepki artıyor.Meclis’e karşı sorumsuzlar.AKP’de eleştiri çok.Milletvekilleri telefonlarına bile çıkmayan bakanları konuşuyor.Yeni sisteme hemen hemen herkes tepkili.Gündemde bakan değişikliği var.AKP’lilerin takıldığı Çukurambar’da laf çok.Hangi bakan gidici, yerine kim gelecek…Adı bakanlık için geçenler…Bakanlarda değişiklik talebi ger geçen gün yükseliyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın işi daha fazla uzatmayacağı ifade ediliyor.Değişiklik için,“Türkiye İttifakına uygun olacak” diyen de var.“Fazla beklentiye girmeyin” diyen de.Türkiye’nin iktidara “güven” sorunu var.Ama öyle görünüyor ki, Erdoğan da “güven” sorunu yaşıyor.Eskide ısrar edilirse değişen bir şey olmayacak.82 milyonun beklentisi açık.Herkesin elini taşın altına koyması isteniyor.Artık hata yapma dönemi geçti.Gemi batarsa herkes boğulacak.Zaman da daralıyor.“Milli Hükümet” dışında seçenek yok!Umarız bakan değişikliği yaparken Türkiye’nin ihtiyaçları esas alınır."