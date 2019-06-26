Aydınlık gazetesi Ankara temsilcisi İsmet Özçelik: Erdoğan tuzağa nasıl düştü?

Aydınlık gazetesi Ankara temsilcisi İsmet Özçelik, bugün 'Erdoğan tuzağa nasıl düştü?' başlıklı bir yazı kaleme aldı. Özçelik, yazısında "Her şey çok açıktı. Seçim yenilenmesi büyük hata idi. İptal yöntemi de tuz biber ekti. Erdoğan adım adım tuzağa çekildi." ifadelerini kullandı

Aydınlık gazetesi Ankara temsilcisi İsmet Özçelik'in yazısı şöyle:



"İstanbul



AKP adayı Binali Yıldırım açık ara kaybetti.



Peki bu sürpriz miydi?



Hayır.



BU EKONOMİ SEÇİM KAYBETTİRİR



Ekonomi kötüydü.



Ama ekonomi yönetimi sürekli pembe tablo çizdi.



Adeta vatandaşla dalga geçti.



Halk gerçeği yaşayarak görüyor.



Yoksullaşıyor.



“En kötü geride kaldı” sözü kötü bir şaka olarak algılandı.



15 Mayıs tarihli yazımın başlığı şuydu:



“Bu ekonomi AKP’ye İstanbul’u kaybettirir.”



Dediğimiz gibi de oldu.



ERDOĞAN GÖREMEDİ Mİ?



Her şey çok açıktı.



Seçim yenilenmesi büyük hata idi.



İptal yöntemi de tuz biber ekti.



Erdoğan adım adım tuzağa çekildi.



9 MAYIS TARİHLİ YAZIM



YSK İstanbul seçimini yenileme kararı verdikten sonra 9 Mayıs günkü yazım özetle şöyle:



“YSK kararı AKP içinde de tartışılıyor.



İstanbul rantından yararlananlar sevinçli.



‘Bir umut daha doğdu’ havasındalar.



Ama Erdoğan’a ‘gönülden bağlı’ olanlar tedirgin.



Sevinç çığlığı atmıyorlar.



Kararın Ramazanın ilk günü verilmesine vurgu yapılıyor.



Belli ki içlerine sinmemiş.



‘Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmaz’ diyenler bile var.



İPTAL TUZAK MI?



Erdoğan’a ‘gönül bağı’ olanlar ‘tuzak’tan söz ediyor.



Gerekçeleri de özetle şöyle:



‘İstanbul’da kaybettik.



Şimdi iptal edildi. Tartışmalı bir karar.



Parti üyelerimiz bile ikna olmadı.



Ekrem İmamoğlu ‘mağdur’ duruma düştü.



Seçimi daha açık farkla kazanırsa ne olacak?



Birileri Reis’i yaralı bırakmak istemiyor.



Sırtını ikinci kez yere vurarak iyice etkisiz hale getirmek istiyor.



KAZANSAK DA KAYBETTİK



Seçimi yeniden kazansak bile kimse inanmayacak.



Yaşananları biz kendimize bile açıklayamıyoruz ki halka açıklayalım.



‘Reis’e büyük bir tuzak kuruldu.



Ne yazık ki ‘Reis’ de uyarıları dinlemedi.



Tuzağa düştü.



23 Haziran’da kazansak da kaybettik!’



PINARHİSAR CEZAEVİ



Bir AKP kurucusu ile son durumu konuştum.



Şu anda partiden uzak.



Ama gelişmeleri çok yakından izliyor.



YSK kararını”, Erdoğan’ın şiir okuma nedeniyle hapse girişine benzetti.



Sonra da şunları söyledi:



Erdoğan’ın hapse girişi önceden planlanmış.



Hapishane bile çok önce hazırlanmış.



İrtibat bürosu gibi bir yer.



Kebap partileri falan...



Bunları sonradan öğrendim.



Yani sürecin bir halkası.



Süreci kimin yönettiği de belli.



Aynı merkez şimdi İmamoğlu için çalışıyor.



İmamoğlu’nun Pınarhisar’ı YSK kararı.



2023’e hazırlıyorlar...”



GERÇEK VE İSTEK



Erdoğan İstanbul’u kaybetmeyi içine sindiremedi.



“Seçim yenilenirse kazanırız” sözleri yalan da olsa hoşuna gitti.



Erdoğan’ın zaaflarını bilenler oraları kaşıdı.



İstanbul rantı göz kamaştırıyordu.



Kemiksiz etçiler, tarikatlar, … hep birlikte hareket etti.



FETÖ ne kadar işin içinde bilemiyorum.



Ama Erdoğan’ı tuzağa çektiler.



İstanbul’da bir kez daha yenildi.



AKP düşüşe geçmişti.



Düşüş hızı arttı.



40 yıllık gazetecilik yaşamımda hep şahit olmuşumdur.



Liderler inişe geçince gerçeği görseler de kabullenmezler.



Gerçeği söyleyenlere kızarlar.



İyi şeyler duymak isterler…



31 Mart’ta İstanbul sorgulanıyordu.



Şimdi Erdoğan’ın sorgulanma dönemi başladı.



Zaten plan da buydu?



AKP kendi ayağına kurşun sıktı."



ulusal.com.tr seçim i sonuçlandı.AKP adayı Binali Yıldırım açık ara kaybetti.Peki bu sürpriz miydi?Hayır.Ekonomi kötüydü.Ama ekonomi yönetimi sürekli pembe tablo çizdi.Adeta vatandaşla dalga geçti.Halk gerçeği yaşayarak görüyor.Yoksullaşıyor.“En kötü geride kaldı” sözü kötü bir şaka olarak algılandı.15 Mayıs tarihli yazımın başlığı şuydu:“Bu ekonomi AKP’ye İstanbul’u kaybettirir.”Dediğimiz gibi de oldu.Her şey çok açıktı.Seçim yenilenmesi büyük hata idi.İptal yöntemi de tuz biber ekti.Erdoğan adım adım tuzağa çekildi.YSK İstanbul seçimini yenileme kararı verdikten sonra 9 Mayıs günkü yazım özetle şöyle:“YSK kararı AKP içinde de tartışılıyor.İstanbul rantından yararlananlar sevinçli.‘Bir umut daha doğdu’ havasındalar.Ama Erdoğan’a ‘gönülden bağlı’ olanlar tedirgin.Sevinç çığlığı atmıyorlar.Kararın Ramazanın ilk günü verilmesine vurgu yapılıyor.Belli ki içlerine sinmemiş.‘Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmaz’ diyenler bile var.Erdoğan’a ‘gönül bağı’ olanlar ‘tuzak’tan söz ediyor.Gerekçeleri de özetle şöyle:‘İstanbul’da kaybettik.Şimdi iptal edildi. Tartışmalı bir karar.Parti üyelerimiz bile ikna olmadı.Ekrem İmamoğlu ‘mağdur’ duruma düştü.Seçimi daha açık farkla kazanırsa ne olacak?Birileri Reis’i yaralı bırakmak istemiyor.Sırtını ikinci kez yere vurarak iyice etkisiz hale getirmek istiyor.Seçimi yeniden kazansak bile kimse inanmayacak.Yaşananları biz kendimize bile açıklayamıyoruz ki halka açıklayalım.‘Reis’e büyük bir tuzak kuruldu.Ne yazık ki ‘Reis’ de uyarıları dinlemedi.Tuzağa düştü.23 Haziran’da kazansak da kaybettik!’Bir AKP kurucusu ile son durumu konuştum.Şu anda partiden uzak.Ama gelişmeleri çok yakından izliyor.YSK kararını”, Erdoğan’ın şiir okuma nedeniyle hapse girişine benzetti.Sonra da şunları söyledi:Erdoğan’ın hapse girişi önceden planlanmış.Hapishane bile çok önce hazırlanmış.İrtibat bürosu gibi bir yer.Kebap partileri falan...Bunları sonradan öğrendim.Yani sürecin bir halkası.Süreci kimin yönettiği de belli.Aynı merkez şimdi İmamoğlu için çalışıyor.İmamoğlu’nun Pınarhisar’ı YSK kararı.2023’e hazırlıyorlar...”Erdoğan İstanbul’u kaybetmeyi içine sindiremedi.“Seçim yenilenirse kazanırız” sözleri yalan da olsa hoşuna gitti.Erdoğan’ın zaaflarını bilenler oraları kaşıdı.İstanbul rantı göz kamaştırıyordu.Kemiksiz etçiler, tarikatlar, … hep birlikte hareket etti.FETÖ ne kadar işin içinde bilemiyorum.Ama Erdoğan’ı tuzağa çektiler.İstanbul’da bir kez daha yenildi.AKP düşüşe geçmişti.Düşüş hızı arttı.40 yıllık gazetecilik yaşamımda hep şahit olmuşumdur.Liderler inişe geçince gerçeği görseler de kabullenmezler.Gerçeği söyleyenlere kızarlar.İyi şeyler duymak isterler…31 Mart’ta İstanbul sorgulanıyordu.Şimdi Erdoğan’ın sorgulanma dönemi başladı.Zaten plan da buydu?AKP kendi ayağına kurşun sıktı."