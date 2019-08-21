17 Ağustos'ta Aydınlık gazetesinde başlatılan "Sol'da 50 yılın iki çizgi mücadeleleri" adlı yazı dizisi büyük ilgi gördü. 6 ayrı başlıktan oluşan yazı dizisi, 68 kuşağı arasında tartışması yürütülen Milli Demokratik Devrim ile Sosyalist Devrim'in karşılaştırmasına ışık tutuyor. Peki o tartışmalar günümüze nasıl yansıdı? Sorunun yanıtını yazı dizisinin sahibi Vatan Partisi Keçiören İlçe Başkanı Hüseyin Karanlık verdi.

68 gençlik hareketinin temelleri anlatıldı. Dönemin, bugüne yön veren tartışmaları ele alındı.



Aydınlık gazetesinde "Sol'da 50 yılın iki çizgi mücadeleleri" adlı yazı dizisi başlatıldı. 17 Ağustos'ta başlatılan yazı dizisi 6 ayrı başlıktan oluştu.



Yazı dizisinde Milli Demokrat Devrimi veya Sosyalist Devrimi hayata geçirme noktasında gençlik içinde pratik farklılıkları olduğundan bahsedildi.



Devrimci cephe içindeki bölünmeler de yazı dizisinin önemli noktalarından biri oldu.



Yazı dizisinin hazırlayan Vatan Partisi Keçiören İlçe Başkanı Hüseyin Karanlık, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinin bugün de sürdüğüne dikkat çekti.



Aydınlık okuyucuları tarafından büyük ilgi gören yazı dizisinin son bölümü 22 Ağustos'ta yayımlanacak.





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