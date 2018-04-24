Aydınlık gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar, 24 Haziran'da yapılacak seçimle ilgili değerlendirmelerde bulunduğu köşesinde, "Kulislerde iddialar var. MHP’de en az 5 milletvekilinin istifa edeceği söyleniyor. Böyle bir istifa ya da kopuş MHP’yi bir kere daha vuracaktır" dedi.

Sabahattin Önkibar'ın yazısı şöyle:



"Lamı-cimi yok, yüz bin imza olayında benimsenen metot muhalif adaylara kurulan tuzaktır. Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener bağlamında bu tuzağı, CHP’li 15 milletvekilini İyi Parti’ye göndererek engelledi ama yetmez.



Doğu Perinçek ile Temel Karamollaoğlu da aday olabilmelidir.



Bunun için yapılması gereken dilekçe ile aday olmanın önünün açılmasıdır.



CHP’li 15 milletvekilinin İyi Partiye geçişine, AKP camiası ile Devlet Bahçeli’nin verdiği sert tepki ise açık bir panik halidir.



Feveranları ile anlaşılan, bunların Meral Akşener’i seçime sokmak istemedikleridir.



YSK ise maalesef daha baştan tartışılmaya başlandı zira 15 CHP’li İyi Parti’ye katılmadan bu partinin seçime girebileceğini açıklamadı.. Oysa geçen seçimde aynı pozisyonda olan Merkez Parti ile Emine Ülker’in partisi seçime sokmuştu.



CHP’DE ADAY TARTIŞMASI



Kemal Kılıçdaroğu aday olursa Tayyip seçim kampanyasını yine onun üzerine kuracak.



Yılmaz Büyükerşen de olamaz zira olumlu hiçbir katkı veremez.



Muharrem İnce mümkün değil çünkü onun tek derdi CHP Genel Başkanlığı koltuğu.



Tek isim İlhan Kesici’dir zira onu herkes gibi CHP’liler de çok seviyor.



ANAP’ta siyaset, DYP’de bürokratlık yaptı.



Demirellerin damadı ve muhafazar kesiminin saygı duyduğu bir isim.



En önemlisi bagajı tertemiz.



Kesici aday yapılırsa, Meral Akşener de Tayyib’in tek hedefi olmaktan çıkar ve rahatlar.



İlk turda kim ikinci olursa, ikinci turda ipi o göğüsler...



Yarışa tek aday ile yani sadece Akşener ile çıkılması bakışı doğru değil ancak CHP’de böyle bir eğilimin olduğu dillerde...



TAYYİP TURGUT SUNALP GİBİ OLUR MU?



50 yaş altı, Turgut Sunalp’ı bilmez.



Kenan Evren’in darbe sonrasındaki ilk seçimde Başbakan adayıydı.



Kurduğu MDP’nin iktidar olacağına bütün egemenler kesin gözüyle bakıyordu.



Halk oy vermese bile sandıkta sonucun değişebileceğini düşünüyorlardı.



Ama öyle olmadı..



Türk halkı sırf dayatmaya isyan adına onu değil, Turgut Özal’ı getirdi ki yakından biliyorum Özal bile partiyi kurduğunda başlangıçta 50-60 milletvekili bekliyordu. Zorlama olunca ters tepti.. Göreceksiniz 24 Haziran’da aynı şey olacak !.



MHP’DEN KAÇ MİLLETVEKİLİ İSTİFA EDECEK?



Kulislerde iddialar var.



MHP’de en az 5 milletvekilinin istifa edeceği söyleniyor.



Böyle bir istifa ya da kopuş MHP’yi bir kere daha vuracakır.



Peki bu iddia doğru mu sorusuna en iyi Turktime’in sahibi ve yazarı Talat Atilla cevap verir, niye mi?



MHP’yi en iyi takip eden o da ondan:



Hatırlayın Atilla, Devlet Bahçeli’nin Nisan’da erken seçim bombasını patlatacağını haftalar öncesinden yazan tek gazeteci idi.



GÜL DERSENİZ, TAYYİP DERİM!



Vanlı Beşir Atalay’ın ANAR şirketine göre Abdullah Gül güya yüzde 48 imiş.



Gül bırakın yüzde 48, yüzde 20 oy alsın ben merkep gibi anırmanın ötesinde köpek gibi havlarım.



Cumhuriyet Gazetesi ve onun ne olduğu belli ismi Aslı Aydınıtaşbaş, Gül için en ideal aday buyurdu ki o kadının kimin sesi olduğu belli.



Bakın benim gibi Tayyip muhalifi bir isme bile Gül mü Erdoğan mı diye sorsanız milyon kere Tayyip Bey derim çünkü Abdullah Bey makberdir.."



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